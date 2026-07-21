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Grupo Brisa chega ao universo do Canal Panda com minissérie educativa

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A minissérie foi desenvolvida em colaboração com a Kico, agência especializada em comunicação para crianças e jovens, responsável pela componente criativa e pedagógica dos conteúdos.

A minissérie de animação “Já Chegámos”, criada pelo Grupo Brisa para promover a segurança rodoviária junto das crianças, expande a sua presença e chega agora ao universo Panda. O objetivo passa por “garantir que os conteúdos chegam ao maior número possível de crianças e jovens, através de uma presença relevante nas plataformas que mais utilizam”.

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O projeto, desenvolvido no âmbito do seu Programa Educativo, passa a estar disponível na plataforma de streaming Panda Plus — que já conta com os primeiros três episódios –, acompanhado por uma campanha de divulgação no Canal Panda. Os conteúdos estão também disponíveis no canal de Youtube do grupo.

Protagonizada pelo Brisinha, a série aborda temas essenciais para uma circulação segura no dia a dia. Ao longo dos episódios, o Brisinha e os seus amigos são convidados a descobrir boas práticas enquanto peões, passageiros ou ciclistas, “desenvolvendo comportamentos mais conscientes e responsáveis através de histórias adaptadas ao universo infantil”, explica o grupo, em comunicado.

Os episódios são disponibilizados numa área dedicada ao projeto no Panda Plus, serviço de streaming de video lançado pela Dreamia em 2021. Paralelamente, o Canal Panda irá promover a série através de uma campanha de divulgação especialmente dedicada ao projeto “Já Chegámos”.

A minissérie foi desenvolvida em colaboração com a Kico, agência especializada em comunicação para crianças e jovens, responsável pela componente criativa e pedagógica dos conteúdos.

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