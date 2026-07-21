Homming lidera a profissionalização da gestão de aluguéis por meio da automação inteligente

A automação deixou de ser uma opção futura e tornou-se a chave para a “profissionalização operacional” que está redefinindo o papel do gestor de imóveis. A gestão profissional de aluguéis está passando por uma transformação impulsionada pela automação. Nesse contexto, a Homming, uma plataforma proptech de gestão imobiliária, reforça uma nova forma de compreender o trabalho diário de um gestor de imóveis.

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Até agora, os gestores de imóveis têm arcado com uma pesada carga de trabalho manual, em parte devido à enorme carga administrativa do setor imobiliário: revisão de extratos bancários, faturas, verificação de pagamentos, etc. “Esse tempo não gerava nenhum valor para o gestor ou seus clientes; era puro custo operacional. A profissionalização significa eliminar tarefas que não agregam valor. A conciliação de pagamentos e a deteção de incidentes devem ser feitas por tecnologia para que os gestores possam se concentrar em assessorar, construir relacionamentos com os proprietários e expandir seus negócios”, afirma Jorge Montero, CEO e cofundador da Homming .

O impacto direto da centralização das operações numa plataforma centralizada traduz-se em uma economia de mais de 60% no tempo de gestão. De acordo com dados coletados pela empresa, as empresas estão redirecionando esse tempo principalmente para três áreas estratégicas. A primeira é o crescimento: os gestores podem expandir seus portfólios sem um aumento proporcional em sua carga de trabalho operacional. A plataforma absorve o volume administrativo adicional, de modo que o crescimento não depende da expansão da equipe para tarefas repetitivas, mas sim da agregação contínua de valor onde o gestor é insubstituível. Eles podem investir seu tempo na elaboração de relatórios mais profissionais para os proprietários, na comunicação mais transparente com os inquilinos e na gestão mais eficiente dos impostos anuais, reduzindo drasticamente o tempo administrativo.

A segunda área seria a qualidade do serviço: maior capacidade de acompanhamento proativo e antecipação de problemas antes que o cliente os detete. Finalmente, a terceira área onde se economiza tempo é a estratégia: “Gestores que antes não tinham tempo para pensar em como melhorar seus negócios agora estão estruturando melhor seus serviços e diferenciando sua oferta. E há algo que esses tipos de clientes costumam destacar em retrospetiva: eles gostariam de ter começado com uma ferramenta como essa desde o primeiro imóvel, para evitar anos de desorganização operacional”, explica o CEO da Homming.

Essa automação transforma o trabalho diário dos gestores de imóveis para aluguel e também lhes confere uma vantagem competitiva sobre aqueles que ainda não implementaram a automação em suas operações diárias: “O mercado profissional de gestão de imóveis para aluguel está se tornando mais estruturado e, em mercados cada vez mais profissionais, aqueles que não evoluem suas ferramentas acabam perdendo competitividade em relação aos que o fazem”, conclui Montero.

É importante ressaltar que os avanços tecnológicos não visam a um ideal utópico de “zero erros”, mas sim à erradicação dos erros silenciosos inerentes aos processos manuais. A plataforma de monitoramento atua de forma proativa: ao receber uma transação bancária, o sistema a cruza com receitas, despesas e liquidações, sugerindo automaticamente a conciliação caso os valores coincidam ou alertando visualmente o gerente caso contrário, permitindo a resolução imediata do problema.

A plataforma conecta-se diretamente com mais de 25 bancos (incluindo BBVA, Santander, CaixaBank, ING e Revolut) e importa automaticamente as transações até três vezes por dia, eliminando a necessidade de baixar extratos manualmente. Além disso, utiliza uma lógica específica para gerenciar as discrepâncias mais comuns: pagamentos divididos em várias transferências ou excessos, que são justamente os casos em que os erros silenciosos são mais frequentes e mais custosos de detectar posteriormente.

Nesse sentido, a Homming reforçou seu compromisso com uma gestão mais eficiente e proativa por meio de ferramentas como um assistente conversacional em linguagem natural, um scanner inteligente de faturas e um gerador de relatórios personalizados. A empresa enfatiza que essa evolução tecnológica não substitui o gestor, mas sim o libera de tarefas administrativas para que ele possa se concentrar no que agrega mais valor: atender proprietários e inquilinos, resolver problemas e oferecer consultoria. Como explica Montero, “A automação não elimina o julgamento do gestor; ela permite que ele o aplique onde realmente faz a diferença, e é justamente isso que sofre quando ele está exausto após horas de trabalho administrativo.”