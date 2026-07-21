Hospital Universitário Rey Juan Carlos recebe o selo de ouro da Joint Commission International

O Hospital Universitário Rey Juan Carlos, um hospital público da Comunidade de Madrid, adicionou mais um reconhecimento ao seu histórico, recebendo o selo de ouro da Joint Commission International (JCI), a acreditação de saúde mais exigente do mundo, que garante que todos os cuidados e processos do hospital em Móstoles estão focados na segurança do paciente, na qualidade do atendimento e em um processo de melhoria contínua.

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O selo, que o Hospital Universitário Rey Juan Carlos recebeu após uma avaliação exaustiva em junho, na qual uma equipe internacional de especialistas da JCI analisou todas as áreas da organização de forma transversal, e na qual participaram profissionais de todas as áreas clínicas e não clínicas, torna o hospital um dos dois únicos de média complexidade na Rede de Serviços de Saúde de Madri (Sermas) a alcançar esse marco, e confirma “nosso firme compromisso com a qualidade e a segurança do paciente”, segundo Marta del Olmo, gerente territorial do General de Villalba.

“Este é o reconhecimento mais exigente e prestigiado na área da saúde em todo o mundo, que confirma o trabalho de todos os profissionais do nosso hospital como uma referência internacional”, acrescentou Del Olmo, enfatizando que “por trás deste selo internacional está uma equipe de profissionais, de pessoas, que demonstraram paixão, profissionalismo e vocação pela nossa forma de praticar a Medicina e, sobretudo, pelo cuidado com os pacientes”.

“Alcançar este marco é motivo de orgulho, um reconhecimento do trabalho diário e da dedicação de todos os funcionários do centro, e também reflete seu compromisso com a excelência no atendimento e com nossos valores, que envolvem colocar o paciente no centro de nossa atividade”, afirma o Dr. Jorge Short, diretor do hospital, que acredita que “esta conquista reforça a confiança dos pacientes, familiares e, principalmente, dos funcionários, demonstrando que os processos do hospital estão voltados para o fortalecimento de um atendimento seguro, eficiente e humanizado, e reflete a maturidade da organização, que fez da qualidade e da segurança do paciente um de seus princípios norteadores, integrando-os à sua cultura corporativa”.

Para Marta González Contreras, Diretora de Qualidade, a avaliação, “na qual todos os profissionais do hospital estiveram muito envolvidos, representa mais um passo em nosso compromisso com a excelência, a segurança do paciente e a melhoria contínua, com o objetivo de continuar oferecendo assistência médica da mais alta qualidade”.

Pacientes

Para os pacientes, os principais beneficiários deste processo, representa maior segurança, confiança, qualidade, eficiência e cuidados centrados na pessoa, em consonância com os mais exigentes padrões internacionais nesta área. Como explica a Dra. Raquel Barba, Chefe do Departamento de Medicina Interna e Responsável pela Segurança do Paciente no hospital de Móstoles: “Graças não só à certificação em si, mas também ao percurso realizado para a sua obtenção, podemos garantir aos pacientes que receberão os cuidados mais adequados e seguros para a sua condição, e que a sua saúde está a ser tratada num hospital que revê constantemente todos os seus procedimentos para os melhorar diariamente, e onde todos estamos empenhados em alcançar este objetivo, comprometidos em trabalhar na mesma direção.”

Na prática, isso se traduz em aspectos concretos, como a conformidade com as Metas Internacionais de Segurança do Paciente estabelecidas pela JCI: identificação inequívoca do paciente antes de qualquer procedimento ou tratamento; comunicação eficaz e padronizada entre os profissionais para evitar falhas na transmissão; maior segurança no uso de medicamentos de alto risco; implementação de protocolos para garantir cirurgias ou procedimentos seguros; e redução do risco de infecções associadas à assistência à saúde, priorizando os protocolos de higiene das mãos.

Para os profissionais, a JCI também é uma garantia de segurança. “Passar por uma auditoria externa, internacional e objetiva foi um desafio muito positivo”, continua o Dr. Barba, “porque nos permitiu revisar e aprimorar os protocolos e diretrizes que regem nosso trabalho; refletir sobre por que fazemos as coisas da maneira que fazemos e se essa é a maneira mais adequada de fazê-las, ou se pode ser feita ainda melhor; e elevar nossos padrões para que o centro se torne cada vez mais seguro.”

“Adquirimos um processo de trabalho sistemático e criamos uma cultura de segurança que treinou toda a organização para olhar para dentro com um olhar crítico, fazendo-nos perceber que esta é mais uma parte do nosso trabalho, uma parte muito bonita que nos faz sentir ainda mais orgulhosos do que fazemos”, afirma o chefe do Serviço de Medicina Interna.

Na opinião deles, “ser rigoroso e exigente já faz parte da nossa cultura, e isso torna o trabalho em um hospital seguro uma garantia tanto para pacientes quanto para profissionais”; além de reduzir a variabilidade, melhorar o trabalho multidisciplinar e a coordenação entre equipes, promover a comunicação entre os serviços, otimizar procedimentos e mensurar resultados para orientar a melhoria contínua.

Relatório Positivo

“A avaliação geral do relatório da JCI, que reflete o envolvimento ativo de todos os profissionais do hospital na preparação, apoio à equipe de auditoria e desenvolvimento dos diversos processos internos avaliados, é muito positiva e reconhece o alto grau de conformidade com os padrões avaliados e a maturidade do sistema de gestão da qualidade e segurança do paciente implementado”, afirma González Contreras.

Especificamente, ao longo de quatro dias, diversos aspectos-chave do hospital foram revisados, desde o atendimento direto ao paciente até a gestão da informação, segurança, administração de medicamentos e melhoria contínua da qualidade. Isso destaca a natureza transversal desta avaliação, conduzida de acordo com padrões internacionais, com o objetivo de analisar minuciosamente a qualidade do atendimento, a segurança do paciente e o funcionamento geral da organização.

Durante a auditoria, recorda o Diretor de Qualidade, uma equipe multidisciplinar de avaliadores, composta por profissionais médicos, de enfermagem e de gestão, analisou os processos utilizando diversas metodologias, incluindo revisão de documentos, revisão de prontuários médicos, observação direta e avaliação da conformidade com as normas em situações reais. Analisaram também indicadores específicos utilizando o que se conhece como “elementos mensuráveis”, o que permite avaliar objetivamente o grau de conformidade e priorizar áreas de melhoria com base no seu impacto na segurança do paciente.

Como resultado, o relatório destaca o “sólido desenvolvimento organizacional e a implementação de sistemas de qualidade estruturados” e enfatiza o trabalho realizado pelas equipes clínicas e não clínicas do hospital, o que levou à obtenção da acreditação internacional JCI em uma avaliação inicial com uma das pontuações mais altas possíveis.

Um novo marco para o Hospital Universitário Rey Juan Carlos, que seu gestor descreve como uma “motivação para continuar crescendo” e que o gerente regional considera uma “responsabilidade de consolidar ainda mais os valores da JCI na cultura do hospital e aumentar o rigor em nossa estratégia de melhoria contínua, com o objetivo de sempre oferecer o melhor e mais seguro atendimento possível aos nossos pacientes”. Obter essa certificação “não é um ponto final”, nas palavras de González Contreras, mas sim o que Del Olmo descreve como “o início de uma nova etapa”. “A partir de agora, todo dia será um dia JCI em que trabalharemos para sermos mais seguros”, conclui Barba.