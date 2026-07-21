“Indisponibilidade técnica” trava acesso a canais digitais do Santander
Em causa estão problemas na aplicação, banca online e início de sessão do Santander.
O banco Santander deu esta terça-feira conta de uma “indisponibilidade técnica” que está a levar a “dificuldades no acesso aos canais digitais”, de acordo com uma mensagem publicada no site do banco.
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Contactado pela Lusa, o Santander confirmou que “durante o dia de hoje existiu uma indisponibilidade técnica nos canais digitais, atualmente em fase de resolução”.
Segundo fonte oficial da instituição financeira, “foram já repostos os acessos e vários serviços, embora alguns se mantenham indisponíveis por curto prazo. O acesso aos restantes canais do banco (nomeadamente caixas automáticas e balcões) não tem qualquer constrangimento e pode ser utilizado para a totalidade das operações”.
O site Downdetector, onde podem ser reportadas perturbações nos serviços, mostra um aumento de problemas no acesso aos canais do banco a partir das 09:00 desta terça, com um máximo de queixas por volta das 16:50.
Segundo o site, em causa estavam problemas na aplicação, banca online e início de sessão do Santander.
(Notícia atualizada às 19h07)
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