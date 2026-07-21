Marcelo Senna assume marketing da Betano Portugal, após José Almeida subir à liderança

Marcelo Senna conta com mais de uma década de experiência na gestão e desenvolvimento de marcas, tendo passado por empresas como a Flora Food Group, Bacardi, The Heineken Company e Pernod Ricard.

A Betano, marca de apostas desportivas online e casino, nomeou Marcelo Senna como o seu novo marketing manager em Portugal. O profissional entra na empresa para assumir o cargo que José Almeida ocupava até abril, antes de ascender a country manager em Portugal. José Almeida liderava a estratégia de marketing desde 2020.

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Marcelo Senna conta com mais de uma década de experiência na gestão e desenvolvimento de marcas, tendo passado por empresas como a Flora Food Group, Bacardi, The Heineken Company e Pernod Ricard.

“A Betano conquistou uma posição de referência em Portugal e isso torna este desafio particularmente estimulante. É uma oportunidade de integrar uma equipa com um percurso muito sólido e de contribuir para continuar a construir uma marca próxima dos consumidores, relevante e inovadora”, destaca Marcelo Senna, citado, em comunicado.

Já a subida de posição de José Almeida ocorreu em abril por, ao longo do seu percurso, ter desempenhado “um papel determinante na afirmação da Betano como uma das principais marcas de apostas desportivas e casino online em Portugal, através da definição da estratégia de marketing, do desenvolvimento de parcerias estratégicas e do reforço da proximidade da marca aos adeptos do desporto”, considera a Betano.

“É um enorme orgulho assumir a liderança da Betano em Portugal, um mercado estratégico para a empresa e onde temos construído um percurso de crescimento muito consistente. Este novo desafio representa também uma oportunidade para continuar a trabalhar com uma equipa extraordinária, focada em inovar e oferecer a melhor experiência aos nossos clientes”, afirma José Almeida, country manager da Betano em Portugal.

Sobre a entrada de Marcelo Senna, acrescenta que “foi uma escolha que teve por base o seu percurso profissional, a forma como entende as marcas e os consumidores, mas igualmente a sua visão de gestão, em tudo alinhada com os valores da Kaizen Gaming”. “Tenho a certeza de que irá impactar positivamente o nosso crescimento”.

Até outubro de 2025, Ricardo Branquinho da Fonseca liderava a Betano no mercado português, de acordo com o seu Linkedin.