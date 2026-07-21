Ministro Luís Neves quebra o silêncio: “Estou a reunir os documentos para responder a tudo”

Luís Neves, atual ministro da Administração Interna, quebrou o silêncio mas apenas durante menos de um minuto. Em declarações aos jornalistas – na sequência de uma visita oficial a Viana do Castelo –, o ex-diretor da PJ assume que “tem vindo a ser alvo de ataques que colocam a causa a minha honra e dignidade”. Mas garante, ainda assim que está “a reunir todos os documentos relevantes para esclarecer e responder a tudo, ponto por ponto. As questões serão respondidas ponto por ponto”.

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“Quero dizer ainda, relativamente a uma investigação que foi aberta, que ainda bem que o foi”, disse ainda, em referência ao inquérito aberto pela Procuradoria-geral da República (PGR) sobre as suspeitas relacionadas com o atrelado encontrado nas instalações da empresa Construbarcelos, que fez obras numa propriedade do ministro da Administração Interna.

Em causa a notícia de que a PJ terá encontrado indícios de abuso de poder e de descaminho no caso do atrelado que se encontra na posse do amigo do ministro da Administração Interna, Luís Neves. Segundo avançou o jornal Expresso, os dados apurados pela PJ foram transmitidos ao procurador-geral da República que ordenou a abertura imediata de um inquérito.

Em causa a movimentação do atrelado de droga apreendido na “Operação Pacoba” e que foi encontrado nas instalações da Construbarcelos, a empresa do empreiteiro amigo de Luís Neves, ex-diretor nacional da PJ e atual ministro da Administração Interna. Perante os indícios reportados, a Luís Neves poderá estar associado, pelo menos, o crime de abuso de poder, pois trata-se de um crime praticado por funcionário (ou agente público) no exercício de funções. A PGR ainda não confirmou oficialmente essa abertura de inquérito nem se o titular da pasta da Administração Interna é arguido.