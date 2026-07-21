Ó Capital cria Ó Studio para acelerar crescimento das empresas da indústria criativa e comunicação

A nova scale-up platform arranca com dois milhões de euros já investidos, cinco empresas participadas e uma carteira de mais de 100 clientes.

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A Ó Capital, holding empresarial que investe e trabalha no crescimento de PME, criou uma scale-up platform para a indústria criativa e comunicação empresarial em Portugal, o Ó Studio. O objetivo passa por desafiar os modelos tradicionais de crescimento das agências.

O projeto arranca com um investimento acumulado de cerca de dois milhões de euros, uma faturação agregada próxima dos quatro milhões de euros prevista para 2026, uma carteira de mais de 100 clientes — entre os quais Grupo Pestana, Grupo DS, Prosegur, Hey Doc, Garcias e HUG Lusíadas Home Care — e uma equipa de cerca de 35 colaboradores, avança a empresa.

“Mais do que um investidor, o Ó Studio assume-se como um parceiro de crescimento. Entra no capital das empresas, trabalha lado a lado com os seus founders e coloca ao serviço de cada participada uma estrutura comum de gestão, tecnologia e operação, preparada para acelerar o crescimento e criar as condições para novas fases de desenvolvimento, seja através da entrada de investimento institucional, seja por processos de consolidação com parceiros estratégicos do setor”, explica a Ó Capital, em comunicado.

A plataforma foi criada por nove empreendedores, Sara do Ó, Mariana Bordalo e Maria Cordeiro (Ó Capital), Rui Amorim, Miguel Sousa Morais, Tomaz Castelão, Nico Mello, José Brízida e Bernardo Pita. A convergência surgiu após dois dos atuais fundadores terem manifestado, em simultâneo, interesse em investir na dupla criativa Tomaz Castelão e Nico Mello, que em 2024 fundou o Pato Bravo Creative Studio, explica a a Ó Capital.

O Ó Studio reúne a Pato Bravo (estúdio criativo), Rame-Rame (agência de comunicação e experience marketing), Boost (sistema operacional de aquisição e de crescimento de PME), Not Digital (gráfica) e Orátorio (espaço em Marvila pensado para acolher reuniões, ativações de marca e experiências), cinco empresas descritas como complementares.

A scale-up platform pretende afirmar-se entre os maiores grupos de comunicação em Portugal até 2030, querendo investir na integração de empresas e equipas de elevado desempenho que reforcem a complementaridade do ecossistema, em áreas como produção, audiovisual, eventos, relações públicas, influência e tecnologia aplicada às marcas. A ambição passa por construir uma comunidade de criadores, estrategas e construtores de marcas — Club of Creators, Strategists and Builder.

“Ao longo dos anos percebemos que muitas PME ficam presas ao ‘rame-rame’ da operação diária e acabam por adiar decisões estratégicas fundamentais para o seu crescimento, desde o investimento na marca até ao reforço da gestão, da tecnologia ou do desenvolvimento do negócio. Foi precisamente esta realidade que inspirou o nome da Rame-Rame e a metodologia que desenvolveu para ajudar as empresas a sair desse ciclo. No Ó Studio damos esse passo ao lado das participadas: investimos, profissionalizamos a gestão, reforçamos a capacidade operacional e disponibilizamos uma estrutura multidisciplinar que lhes permite crescer com mais escala, maior eficiência e sem perder a identidade que as distingue”, explica Sara do Ó, fundadora e CEO da Ó Capital.

“Os grandes criativos raramente são grandes gestores. E os bons gestores nem sempre são os mais criativos. No Ó Studio juntamo-nos todos à mesa à procura de encontrar chão comum: como gerir boas empresas criativas sem as tornar cinzentas ou pouco rentáveis? Percebemos que as dores de uns são as forças de outros, e hoje, conseguimos juntar EBITDA e criatividade na mesma conversa”, destaca Tomaz Castelão, cofundador do Ó Studio.

“O Ó Studio nasce de uma vontade comum a todos os fundadores: fazer crescer o tecido empresarial português. Juntámos capital, operação e criatividade no mesmo ecossistema porque acreditamos que as PME, têm talento para competir ao mais alto nível, o que lhes falta é o sistema para o provar”, aponta, por sua vez, José Brízida, cofundador da Boost e acionista do Ó Studio.

Esta nova aposta da Ó Capital surge num momento em que o family office português está a explorar a entrada da marca de Beleza Babe em Madrid.