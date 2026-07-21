Ó Capital explora entrada da marca de beleza Baebe em Madrid e vai abrir duas lojas em Portugal

A empresa portuguesa de serviços express de maquilhagem e cabeleireiro Baebe está pronta para iniciar a internacionalização e encontra-se a explorar oportunidades de investimento em Espanha, depois de avançar com a abertura de lojas em Portugal. A marca que faz parte do portefólio da Ó Capital ambiciona crescer em território nacional e entrar em Madrid no primeiro trimestre de 2027.

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A empresa que tem stands no centro das cidades para fazer penteados simples e maquilhagens rápidas está a fazer uma prospeção de mercado com o objetivo de abrir uma operação no país vizinho, onde identificou “potencial interessante”.

“Trata-se de um mercado com uma cultura de beleza e autocuidado enraizada no quotidiano, onde o conceito de conveniência aliado à qualidade nos parece ter uma recetividade natural. As espanholas têm uma relação com estes rituais de beleza que consideramos particularmente alinhada com aquilo que a marca oferece, o que reforça a nossa confiança no potencial de expansão”, avançou ao ECO a sócia da Baebe Mariana Bordalo.

A partir do próximo ano, os stands de maquilhagem e cabeleireiro express, que disponibilizam pacotes de serviços de beleza de no máximo 20 minutos, em Lisboa, Cascais e no Porto, poderão hablar espanhol, mas também se vão expandir pela capital portuguesa. Paralelamente ao plano além-fronteiras, a Baebe está a trabalhar com os acionistas da Ó Capital, liderada por Sara do Ó, para fazer alterações no conceito da marca. Trata-se de uma “fase de maturação”, segundo a operating partner.

“O nosso esforço operacional está neste momento muito concentrado na evolução do conceito em Portugal: a transição de uma marca de make-up express para uma marca de beauty express, com loja própria. Estamos já a trabalhar na abertura de duas lojas próprias em Portugal, com localizações estratégicas: uma loja de bairro, em Campo de Ourique, e uma loja em shopping, no Campo Novo”, conta Mariana Bordalo, referindo-se ao megaprojeto imobiliário na zona do Campo Grande, em Lisboa.

O negócio tem estado mais direcionado para senhoras do mundo corporativo que precisem de um toque de maquilhagem e/ou arranjo no cabelo antes de reuniões importantes, convidadas de casamentos ou criadoras de conteúdo que vão participar em eventos, mas pretende estender-se a um público maior através de uma marca de beleza para “mulheres ocupadas” que procurem conveniência. Assim, além da disponibilização de serviços de unhas, haverá outras duas áreas para estética de rosto e corpo.

Chegou o momento de dar o próximo passo e de transformar a Baebe numa marca muito maior do que uma marca de maquilhagem. Passa a estruturar-se em cinco verticais complementares: Hair, Makeup, Nails, Face e Body, com Home e Events como complemento à oferta. Esta arquitetura permite-nos crescer de forma consistente.

Este novo conceito Beauty Express da participada da Ó Capital centra-se nas lojas próprias e representa “o investimento mais significativo do roadmap da marca para este e para o próximo ano”, embora Mariana Bordalo – que detém 5% da empresa – não tenha revelado qual o valor previsto.

Questionada sobre a previsão para o volume de negócios este ano, a operating partner da Baebe referiu apenas que, no último ano, a faturação ficou em linha com as expectativas e em 2026 “as perspetivas mantêm-se igualmente positivas” devido à abertura de mais espaços e o alargamento do número de serviços. O ‘embelezamento’ do portefólio arrancou ainda este verão, tendo em conta que no início de julho a Baebe chegou ao Oeiras Parque (dentro da loja Well’s) e, nos próximos dias vai levar a insígnia até à Comporta, com uma pop-up na loja Caju, que vende roupas, cosméticos e decoração.