O que está em jogo quando não possui seguro de mercadorias?

Em Portugal, o crescimento das PME e microempresas no comércio internacional, aliado ao aumento das complexidades logísticas, torna a proteção das mercadorias transportadas uma prioridade.

As PME portuguesas afirmam que a cobertura de mercadorias transportadas é um dos seus maiores desafios.

Riscos comuns no transporte de mercadorias

Como é natural, o transporte de mercadorias está sujeito a vários riscos. De acordo com a pesquisa “Riscos Logísticos no Comércio Internacional”, da Associação Nacional de Transportadores de Mercadorias (ANTM), aproximadamente 30% das PME portuguesas envolvidas em transporte internacional enfrentam perdas devido a acidentes rodoviários, danos causados por intempéries ou furto.

Estes riscos podem ser mitigados com a contratação de seguros adequados, que garantam que a empresa não seja penalizada financeiramente em caso de sinistro.

Comércio de retalho e proteção contra perdas de produtos valiosos

O setor do comércio de retalho é um dos mais vulneráveis a danos no transporte, especialmente no caso de de alto valor, como eletrónica e tecnologia. O estudo “Impacto das Perdas de Mercadorias no Setor do Comércio”, da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), revelou que, em 2023, 20% das perdas no setor ocorreram durante o transporte.

As PME que não possuem seguros adequados para estas mercadorias podem enfrentar prejuízos substanciais, comprometendo a rentabilidade do negócio.

Exportação de alimentos: a necessidade de seguros para produtos perecíveis

No setor da exportação de alimentos, os riscos aumentam devido à natureza perecível de muitas mercadorias, como frutas e produtos refrigerados.

Segundo o Relatório Anual de Logística e Transporte Alimentar 2024, elaborado pela Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), cerca de 25% das perdas no transporte internacional de alimentos são causadas por falhas nos sistemas de refrigeração. Para mitigar este risco, o seguro de mercadorias é essencial, especialmente para empresas que lidam com produtos sensíveis.

Logística e transporte de materiais pesados: garantia de proteção contra danos

As empresas que operam na logística de materiais pesados, como cimento, aço e madeira, enfrentam riscos elevados de danos durante o transporte. A pesquisa “Riscos de Transporte e Logística em 2023”, da Associação Nacional de Logística de Portugal (ANLP), indicou que cerca de 18% dos danos nos processos logísticos envolvem o transporte rodoviário de grandes volumes. O seguro de mercadorias é essencial para garantir que esses danos sejam cobertos, evitando que a empresa arque com custos inesperados.

Seguro de Dano vs. Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador

A distinção entre seguro de dano e seguro de responsabilidade civil do transportador é fundamental para garantir uma cobertura eficaz.

O seguro de mercadorias protege diretamente os bens transportados, enquanto o seguro de responsabilidade do transportador cobre apenas danos causados pelo transportador. A responsabilidade do transportador só existe em caso de culpa, o que significa que se ocorrer um sinistro por causa fortuita, o transportador não tem qualquer responsabilidade, não havendo, por isso, lugar ao pagamento de indemnização.

De acordo com o estudo “Convenção CMR e a Responsabilidade Civil do Transportador”, o seguro do transportador raramente cobre os danos totais, especialmente no caso de mercadorias de alto valor (este facto deve-se à existência de limites de indemnização definidos em legislação ou convenções internacionais a que os transportadores estão sujeitos que podem ser inferiores aos montantes em risco, prejudicando o proprietário da mercadoria).

É, por isso, imporante considerar que sempre que são compradas ou vendidas mercadorias é uma boa prática de gestão celebrar um contrato de seguro das mesmas por danos ocorridos durante o transporte.

A importância do Seguro de Mercadorias para PME e microempresas

Apesar da importância do seguro de mercadorias, um estudo recente realizado pela Associação Portuguesa de Diretores (APD) em 2024 revelou que 62% das PME portuguesas não contratam seguros adequados para as mercadorias que transportam.

Essa falha na proteção pode colocar as empresas em risco de perdas financeiras graves, prejudicando a sua sustentabilidade a longo prazo. “A subvalorização do seguro de mercadorias é uma falha comum, que pode ser prejudicial para os negócios”, afirma o estudo “Gestão de Riscos e Seguro nas PME”.

A necessidade de proteção no transporte de mercadorias

A crescente globalização e os desafios logísticos tornam o seguro de mercadorias indispensável para as PME e microempresas. Seja no comércio de retalho, exportação de alimentos ou logística de materiais pesados, os riscos envolvidos no transporte exigem uma abordagem estratégica. Segundo a Associação Portuguesa de Seguradores (APS), as empresas que contratam seguros adequados têm 35% mais chances de sobreviver a imprevistos financeiros e continuar a expandir os seus negócios. Em última análise, embora o seguro de mercadorias não seja obrigatório, ele é uma medida de boa gestão para proteger os ativos da empresa.

Para mais informações sobre seguros de mercadorias transportadas, é aconselhável consultar a sua seguradora ou corretor especializado.