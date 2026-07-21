Os seguros de assistência e proteção jurídica chegam primeiro

Considere os seguintes cenários: uma pequena empresa portuguesa, especializada na venda de produtos online, está a meio de uma campanha de descontos durante o pico de vendas do ano. De repente, o sistema informático colapsa. O website fica offline, os pagamentos deixam de ser processados, e os clientes começam a abandonar os carrinhos de compras. Cada minuto que passa representa vendas perdidas e danos à reputação da empresa. O pânico instala-se, mas não há suporte técnico disponível para resolver o problema com urgência. O que parecia ser um dia de lucros transforma-se num pesadelo operacional.

Noutro cenário, o proprietário de uma PME de transportes recebe uma notificação inesperada de um tribunal. Um ex-funcionário entrou com uma ação judicial por alegadas irregularidades no seu contrato de trabalho. O empresário, que já lida com margens apertadas e horários exigentes, sente-se perdido perante os custos e a complexidade de uma disputa legal. As despesas com advogados e o tempo despendido na resolução do litígio começam a ameaçar a estabilidade financeira e operacional da empresa.

Ambos os cenários têm um ponto em comum: um evento inesperado, mas potencialmente devastador, que pode comprometer a continuidade do negócio.

Ao gerir o seu negócio, é importante considerar que, com as coberturas certas – como seguros de assistência técnica e proteção jurídica – estas situações podem ser rapidamente controladas, permitindo às PME minimizar os danos e voltar à normalidade com o mínimo de interrupções.

O que torna estes seguros únicos?

1. Ativação simplificada: basta um contacto telefónico para mobilizar o serviço, independentemente de análises detalhadas ou apuramento de responsabilidades.

2. Resposta 24/7: tenha o apoio de equipas operacionais que garantem assistência 365 dias por ano, reduzindo interrupções nas atividades.

3. Soluções práticas: reparação de danos, apoio técnico ou assistência em viagem, sempre orientados para a continuidade do negócio.

Um exemplo clássico é o seguro de assistência automóvel, indispensável para PMEs com frotas. Este cobre desde reboques em caso de avarias até repatriamento de veículos e pessoas. Não menos importante, as coberturas de cibersegurança têm crescido, à medida que os ataques informáticos aumentam. De acordo com um estudo da IBM Security de 2023, o custo médio de uma violação de dados é de 4,45 milhões de dólares globalmente. Para as PMEs, o impacto proporcional pode ser ainda mais grave.

Proteção Jurídica: resolver problemas antes que se agravem

Se os seguros de assistência lidam com o imediato, os de proteção jurídica focam-se na gestão de litígios e na defesa legal da empresa. As PMEs, frequentemente vulneráveis em disputas laborais ou comerciais, encontram aqui um suporte valioso.

O que oferecem?

1. Consultoria jurídica pré-contenciosa: Acompanhamento e mediação em conflitos, muitas vezes evitando os custos e demoras de processos judiciais.

2. Cobertura de despesas legais: Custos com os honorários de advogados e taxas judiciais, libertando a empresa de encargos financeiros imprevistos, assim como aconselhamento jurídico especializado de forma permanente, evitando igualmente que os conflitos escalem para tribunal.

3. Ação preventiva: Este tipo de seguro pode incluir a cobertura de cancelamentos ou adiamentos de eventos importantes devido a fatores externos, como greves.

Um estudo da Federação Europeia de Seguros, a Insurance Europe, revelou que cerca de 52% das PMEs que enfrentaram litígios não tinham recursos financeiros para uma defesa adequada, um problema que a proteção jurídica pode resolver.

Quando a prevenção faz a diferença

1. Assistência técnica vital: Uma microempresa tecnológica em Lisboa recorreu ao seguro de assistência para reparar um servidor avariado durante o lançamento de um novo produto. Em menos de 24 horas, o problema foi resolvido, evitando uma perda estimada de €15.000 em receitas.

2. Proteção num litígio comercial: Um fornecedor de produtos alimentares no Porto enfrentou uma disputa contratual com um cliente internacional. Com o seguro de proteção jurídica, cobriu despesas legais de €20.000 e conseguiu mediar o conflito sem recorrer a tribunal.

Porque estes tipos de seguros são indispensáveis para as PME?

As PME representam mais de 99% das empresas em Portugal, segundo o Eurostat, mas frequentemente operam com margens reduzidas e recursos limitados. Um imprevisto pode ter efeitos desproporcionados no seu desempenho. Os seguros de assistência e proteção jurídica permitem:

1. Garantir continuidade operacional: rápida resolução de problemas técnicos ou logísticos.

2. Evitar custos elevados: limitação do impacto financeiro de disputas judiciais ou falhas operacionais.

3. Reduzir o stress empresarial: ao delegar a gestão de crises em profissionais, os gestores podem focar-se no crescimento do negócio.

Aposte na resiliência

Numa economia em que cada minuto conta, os seguros de assistência e proteção jurídica são uma estratégia de gestão. Com respostas rápidas e cobertura em múltiplas frentes, oferecem às PMEs uma proteção tangível contra os imprevistos do dia-a-dia.

Para as empresas que desejam prosperar num ambiente competitivo e em constante mudança, a adoção destas soluções é uma decisão inteligente e informada.

Para mais informações, consulte o seu agente ou corretor de seguros e descubra as opções que se adequam às necessidades do seu negócio.