Países Baixos proíbem importações de colonatos israelitas a partir de 22 de setembro

Os produtos provenientes de colonatos israelitas localizados nos territórios palestinianos ocupados vão deixar de poder entrar nos Países Baixos a partir de 22 de setembro, anunciou esta terça-feira o Governo.

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A proibição aplica-se à “importação, compra e venda de mercadorias de colonatos israelitas ilegais localizados nos territórios palestinianos”, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado, acrescentando que contornar estas medidas também é proibido.

“Com as medidas propostas, os Países Baixos reforçam o compromisso de respeitar a obrigação legal internacional de não contribuir para esta situação ilegal”, declarou o Ministério.

De acordo com um relatório de 413 páginas publicado em junho pela organização não-governamental (ONG) Global Echo, que atua em defesa dos direitos dos palestinianos, os Países Baixos representam, sozinhos, um terço de todas as exportações registadas de produtos agrícolas cultivados em colonatos israelitas ilegais e por quase metade das exportações para a UE. O Governo neerlandês não divulgou números oficiais.

Vários países da UE votaram no início deste mês a favor da proibição de importações de colonatos israelitas na Cisjordânia, mas ainda não chegaram a acordo. Irlanda, Bélgica e Espanha já impuseram restrições comerciais próprias.

A violência na Cisjordânia ocupada por Israel aumentou drasticamente desde o início da guerra em Gaza, com as organizações de defesa dos direitos humanos e a ONU a reportarem ataques quase diários por parte de colonos israelitas.

Israel ocupa a Cisjordânia desde 1967 e mais de 500 mil colonos israelitas vivem neste território, juntamente com aproximadamente três milhões de palestinianos. Todos os colonatos israelitas são considerados ilegais ao abrigo do direito internacional.