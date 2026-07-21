Portugal com sexta maior dívida pública da UE no primeiro trimestre

A dívida pública da Zona Euro agravou-se no primeiro trimestre para 88,9% do Produto Interno Bruto (PIB) e a da União Europeia (UE) para 82,9%, com Portugal a registar a sexta mais alta (91%), segundo o Eurostat.

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De acordo com os dados divulgados pelo gabinete estatístico europeu, no trimestre homólogo, a dívida pública da área do euro foi de 87,2% e entre outubro e dezembro de 2025 atingiu os 87,7% do PIB.

Na UE, o rácio da dívida pública bruta em relação ao PIB situou-se no primeiro trimestre de 2025 nos 81,4% e nos últimos três meses de 2025 em 81,8% do PIB.

No final do primeiro trimestre de 2026, a dívida das administrações públicas era composta por 84,3% de títulos de dívida na Zona Euro e por 83,6% na UE, por 13,2% de empréstimos na área do euro e 13,9% na UE, e por 2,5% de numerário e depósitos em ambas.

Entre os Estados-membros, a Grécia apresentou, no primeiro trimestre, o maior rácio da dívida (143,5% do PIB), seguida por Itália (138,9%), França (117,6%), com Portugal a apresentar a sexta maior (91% do PIB). No extremos oposto da tabela, com menores pesos da dívida pública estão a Estónia (25,2%), a Dinamarca (26,8%) e a Bulgária (28,5%).

Face ao trimestre homólogo, os maiores recuos da dívida registaram-se na Grécia (-9,4 pontos percentuais – pp), em Chipre (-7,4 pp), na Eslovénia (-4,8 pp) e em Portugal (-3,9 pp). Os maiores agravamentos face ao primeiro trimestre de 2025, por outro lado, foram observados na Finlândia (5,5 pp), Bulgária (4,8 pp) e Polónia (4,5 pp).

Défice da Zona Euro e da UE sobe para 3,1% do PIB

Também segundo o Eurostat, o défice público da Zona Euro e da UE tiveram um agravamento homólogo no primeiro trimestre, de 0,1 pontos percentuais para 3,1% do PIB, com Portugal a registar o terceiro maior excedente (0,3%), de acordo com dados divulgados esta terça-feira.

Já na comparação com o trimestre anterior, entre janeiro e março, o rácio do défice em relação ao PIB da área do euro diminuiu ligeiramente face aos 3,2%, enquanto o da União Europeia (UE) diminuiu em comparação com os 3,4% do período anterior.

Entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis, a Bulgária (-7,6%) apresentou o maior défice público em função do PIB ajustado sazonalmente, seguida pela Hungria (-6,6%) e Polónia (-5,9%), de acordo com o serviço estatístico da UE.

Por outro lado, Chipre (4,4%), Irlanda (2,4%) e Portugal (0,3%) registaram, nos primeiros três meses do ano, excedentes nas contas públicas.