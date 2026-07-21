Reino Unido tem pela primeira vez um ministro para a Inteligência Artificial

Um dia após tomar posse como primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham decidiu colocar a inteligência artificial (IA) no centro da governação ao nomear Kanishka Narayan como ministro para a Inteligência Artificial, elevando pela primeira vez esta pasta ao nível do Conselho de Ministros. A decisão faz do Reino Unido uma das principais economias mundiais a atribuir peso político de primeira linha à IA.

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A nomeação anunciada pelo Governo britânico reforça a intenção do novo líder do país de colocar a IA no centro da estratégia económica, industrial e de segurança nacional, numa altura em que vários governos procuram acelerar o investimento e reforçar a capacidade soberana, reduzindo a dependência externa num setor considerado estratégico.

O novo ministro de IA considerou, através da rede social X, que o convite demonstra “o profundo compromisso do primeiro-ministro com a importância da inteligência artificial“. O governante defendeu ainda que a IA “será provavelmente a tecnologia mais importante da história da humanidade” e que o seu impacto “ultrapassará qualquer outra tecnologia”, apontando como objetivos uma economia mais competitiva, uma indústria mais forte e serviços públicos mais eficientes.

O novo governante reconheceu, contudo, que a aposta na inteligência artificial também levanta riscos que terão de ser geridos pelo Executivo britânico. “A população britânica tem razão em estar preocupada”, escreveu Narayan, referindo-se às dúvidas em torno do impacto da IA no emprego e da rapidez da transformação tecnológica.

Ainda assim, sustentou que “os países dispõem de uma janela de oportunidade muito estreita para decidir se querem moldar a inteligência artificial ou ser moldados por ela”, defendendo que o Reino Unido deve assumir um papel de liderança neste processo.

A criação do novo cargo acontece no âmbito da reorganização do Executivo britânico. O Governo decidiu extinguir o Departamento para a Ciência, Inovação e Tecnologia (DSIT), criado em 2023, redistribuindo as respetivas competências por diferentes ministérios. Em contrapartida, reforçou o peso político da inteligência artificial ao atribuir ao seu responsável estatuto de ministro de Estado