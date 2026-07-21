Fórum Nacional de Seguros

Seguro de saúde exige um ecossistema integrado para uma experiência digital positiva

  • Carolina Neves Carvalho
  • 18:36

A digitalização está a transformar o seguro de saúde, mas a experiência do cliente só melhora quando o ecossistema funciona de forma integrada, defendeu Rui Dinis, da Planicare. Assista aqui à talk.

Na talk “Experiência Digital no ecossistema do seguro de saúde”, no Fórum Nacional de Seguros 2026, Rui Dinis, CEO da Planicare, defendeu que o seguro de saúde só funciona quando todos os intervenientes do ecossistema, e não apenas a seguradora e o prestador, trabalham para que o cliente final sinta o processo como simples e fluido.

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Rui Dinis, CEO da Planicare. “O ecossistema de saúde não é só uma ligação entre uma seguradora e um prestador. A pessoa segura, como é lógico, é parte deste ecossistema”.

Rui Dinis começou por assinalar a digitalização crescente da experiência do cliente. “Começa a surgir outra realidade: a medicina online, a teleconsulta, as prescrições online e automáticas, a serem enviadas para o próprio telemóvel. É uma era em que a experiência do cliente é muito mais digital. Já passámos a envolver todo o cliente nessa parte”, afirmou.

Para o CEO da Planicare, essa experiência só resulta se todo o ecossistema for pensado em conjunto. “O ecossistema de saúde não é só uma ligação entre uma seguradora e um prestador. A pessoa segura, como é lógico, é parte deste ecossistema. Mas depois há uma série de outros intervenientes: o mediador ou corretor que emite a apólice, a empresa que contrata o seguro, o médico que faz a prescrição ou o pedido de autorização.” Segundo Dinis, todo esse processo “tem de ser o mais fluido possível, para que a pessoa segura entre neste ecossistema, mesmo sem perceber o que se está a passar, e consiga ter o resultado esperado.”

Veja aqui, na íntegra, a talk com Rui Dinis, CEO da Planicare.

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