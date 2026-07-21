Seguro de saúde exige um ecossistema integrado para uma experiência digital positiva

Na talk “Experiência Digital no ecossistema do seguro de saúde”, no Fórum Nacional de Seguros 2026, Rui Dinis, CEO da Planicare, defendeu que o seguro de saúde só funciona quando todos os intervenientes do ecossistema, e não apenas a seguradora e o prestador, trabalham para que o cliente final sinta o processo como simples e fluido.

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Rui Dinis começou por assinalar a digitalização crescente da experiência do cliente. “Começa a surgir outra realidade: a medicina online, a teleconsulta, as prescrições online e automáticas, a serem enviadas para o próprio telemóvel. É uma era em que a experiência do cliente é muito mais digital. Já passámos a envolver todo o cliente nessa parte”, afirmou.

Para o CEO da Planicare, essa experiência só resulta se todo o ecossistema for pensado em conjunto. “O ecossistema de saúde não é só uma ligação entre uma seguradora e um prestador. A pessoa segura, como é lógico, é parte deste ecossistema. Mas depois há uma série de outros intervenientes: o mediador ou corretor que emite a apólice, a empresa que contrata o seguro, o médico que faz a prescrição ou o pedido de autorização.” Segundo Dinis, todo esse processo “tem de ser o mais fluido possível, para que a pessoa segura entre neste ecossistema, mesmo sem perceber o que se está a passar, e consiga ter o resultado esperado.”

Veja aqui, na íntegra, a talk com Rui Dinis, CEO da Planicare.