Trump ameaça houthis se bloquearem Mar Vermelho. E diz que Teerão está “desesperado” para negociar

O Presidente norte-americano ameaçou esta terça-feira ripostar caso os rebeldes houthis do Iémen tentem bloquear o tráfego marítimo no mar Vermelho. “Até agora, isso não aconteceu. Pode acontecer, mas vamos lidar com a situação. Se algo assim acontecer, vamos lidar com isso. Já o fizemos com os houthis antes, e não temos notícias deles há algum tempo”, declarou Donald Trump aos jornalistas na Casa Branca.

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O chefe de Estado respondia a uma pergunta sobre as ameaças dos houthis de alargarem a campanha contra a navegação comercial, incluindo embarcações ligadas à Arábia Saudita.

Os houthis, apoiados pelo Irão, têm lançado ataques contra navios no mar Vermelho desde o início da guerra em Gaza, alegando agir em solidariedade com os palestinianos, tendo recentemente anunciado a intenção de alargar essas ações à Arábia Saudita.

Esta terça, os rebeldes houthis do Iémen comunicaram às companhias internacionais de navegação para deixarem de utilizar os portos da Arábia Saudita, ameaçando atacar embarcações ligadas ao reino, numa nova escalada das tensões entre as duas partes.

“Os navios estão proibidos de carregar ou descarregar mercadorias em qualquer porto saudita”, anunciou, em comunicado, o Centro de Coordenação de Operações Humanitárias Houthi (HOCC), organismo criado para comunicar com as empresas de navegação e emitir alertas sobre a campanha de ataques do movimento no mar Vermelho.

O HOCC advertiu que qualquer atividade marítima relacionada com a Arábia Saudita “vai expor os navios infratores a sanções” e acrescentou que estas embarcações “podem também ser alvejadas em qualquer lugar dentro do alcance operacional” dos houthis.

Trump diz que Irão “está desesperado” para negociar

Presidente norte-americano afirmou ainda que o Irão “está desesperado” para negociar com os Estados Unidos, mas avisou que Washington intensificará a ofensiva militar caso Teerão continue a atacar navios no estreito de Ormuz.

Trump voltou também a ameaçar com retaliações se Teerão insistir em tentar reconstruir as instalações nucleares. Antes de se reunir com o Presidente libanês, Josef Aoun, Trump afirmou que as autoridades iranianas “querem encontrar-se a todo o custo”, mas garantiu que os Estados Unidos não têm interesse em retomar contactos enquanto Teerão não demonstrar uma vontade séria de negociar.

“E até que estejam prontos para se encontrarem de forma significativa, não temos o mínimo interesse”, declarou. O chefe de Estado norte-americano avisou também que qualquer tentativa de reconstrução de instalações nucleares iranianas será alvo de novos bombardeamentos.

“Estão nisto por causa das armas nucleares e estão a tentar, possivelmente, reconstruir uma instalação. Vamos atacar essa instalação”, afirmou. Trump defendeu que a campanha militar norte-americana infligiu danos significativos ao Irão, sustentando que este país levará “entre 20 e 25 anos” a recuperar, e afirmou que o bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos no estreito de Ormuz “está em vigor”.

“É total, o que significa que ninguém pode passar. Ninguém pode romper o bloqueio. É como uma muralha de aço”, garantiu Trump.

Por seu lado, o secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth, afirmou que o Irão continua a ter “todas as oportunidades para negociar” e avisou que Washington vai responder com maior intensidade caso prossigam os ataques contra embarcações comerciais.

“Se dispararem sobre um navio mercante, então atacá-los-emos, como disse o Presidente, 10 vezes mais forte, e a cada noite enfraquecemo-los cada vez mais”, afirmou o chefe do Pentágono.