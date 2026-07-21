Unilever-Fima lidera ranking de anunciantes em junho. Initiative e VML em primeiro nas agências

No acumulado dos primeiros seis meses, o Ediclube mantém-se como o maior anunciante, seguido pelo Modelo Continente e pela Unilever-Fima. Dentsu e VML lideram nas agências.

Após os últimos dois meses em que foi encabeçado pelo Continente, o ranking de maiores anunciantes do país foi em junho liderado pela Unilever-Fima. A preços de tabela – ou seja, sem os descontos negociados com os meios –, a empresa investiu 67,5 milhões de euros, mais cerca de 240 mil euros do que o investimento da marca da MC. Na terceira posição, com cerca de 58,5 milhões de euros, surge a Meo.

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Os dados são do ranking mensal elaborado pela MediaMonitor, que coloca nas sete posições seguintes o Ediclube, Lidl, Nestlé, McDonald’s Portugal, Pingo Doce, Vodafone e Nos.

Nas agências de meios, e sempre a preços de tabela, a Initiative sobe à primeira posição, com 193,4 milhões de euros. Na segunda posição, e sempre a preços de tabela, está agora a OMD, com 153,9 milhões de euros, e na terceira posição mantém-se a Arena, com 150 milhões.

Dentsu Media, Mindshare, Wavemaker, EssenceMediacom, Havas Media, Zenith e Starcom Media Vest Group completam o ranking das 10 agências que movimentaram maior investimento no último mês.

Nas agências criativas, a primeira posição é agora da VML, seguindo-se a Fuel e a Publicis Publicidade. BBDO Portugal, BarOgilvy, Pepper, TBWA Lisboa, O Escritório, McCann Erickson e Havas Worldwide encerram as primeiras 10 posições do ranking.

No acumulado dos primeiros seis meses, o Ediclube mantém-se como o maior anunciante, seguido pelo Modelo Continente e pela Unilever-Fima. A Dentsu Media, Arena e Wavemaker lideram nas agências de meios e a VML, Fuel e Publicis nas criativas.