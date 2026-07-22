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5 coisas que vão marcar o dia

  • ECO
  • 6:28

A apresentação do projeto técnico do novo aeroporto, a reunião entre Luís Montenegro e o homólogo grego, as audições sobre o BES e os resultados da Alphabet e da Tesla marcam a agenda.

Esta quarta-feira fica marcada pela apresentação do projeto técnico do novo aeroporto de Lisboa, pelo encontro entre Luís Montenegro e o primeiro-ministro da Grécia, pelas audições no Parlamento sobre os lesados do BES e pelos resultados da Alphabet e da Tesla.

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Apresentação do projeto técnico do novo aeroporto

Esta quarta-feira é apresentado, no Centro de Congressos do Centro Cultural de Belém, o projeto técnico do novo aeroporto de Lisboa, bem como um ponto de situação sobre as obras no Aeroporto Humberto Delgado.

Montenegro reúne-se com primeiro-ministro da Grécia

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, está em Atenas, onde se reúne esta quarta-feira com o homólogo grego, Kyriákos Mitsotákis. Na segunda-feira encontrou-se com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, onde anunciou que Portugal comprou três fragatas à italiana Fincantieri por cerca de 3,9 mil milhões de euros.

Ministro das Finanças ouvido sobre lesados do BES

O ministro das Finanças é ouvido esta quarta-feira de manhã no Parlamento sobre os lesados do BES e a situação das empresas do Estado. Durante a tarde, será a vez da administradora do Banco de Portugal Francisca Guedes de Oliveira prestar esclarecimentos sobre o relatório de supervisão comportamental.

Eurostat divulga preços dos combustíveis

O Eurostat divulga esta quarta-feira os dados sobre os preços dos combustíveis referentes a junho de 2026. Em maio, os preços do gasóleo e da gasolina aumentaram 29% e 16%, respetivamente, na União Europeia, face ao mesmo mês do ano anterior.

Alphabet e Tesla apresentam resultados

A Alphabet e a Tesla divulgam esta quarta-feira os resultados do segundo trimestre. Nos primeiros três meses de 2026, a empresa de Elon Musk apresentou resultados acima das expectativas, com um lucro ajustado de 41 cêntimos por ação. Já a Alphabet registou um lucro de 62,6 mil milhões de dólares, ou 5,11 dólares por ação, entre janeiro e março, um aumento de 81% face ao período homólogo.

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