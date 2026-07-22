Infraestruturas

Aeroporto Luís de Camões ficará a 20 minutos de comboio do centro de Lisboa

  • Lusa
  • 12:29
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Estimativa oficial aponta para 20 milhões de passageiros por ano a viajar de e para o aeroporto através de serviços ferroviários. Nova estação será servida por quatro linhas e três plataformas.

O Aeroporto Luís de Camões ficará a cerca de 20 minutos do centro de Lisboa por ferrovia, segundo o plano apresentado e que prevê a abertura da linha de alta velocidade e da ligação dedicada ao aeroporto em 2034.

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A nova estação será servida por quatro linhas e três plataformas, com ligações diretas de longo curso a várias regiões do país, anunciou o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo, durante a sessão denominada “Expansão e modernização do sistema aeroportuário nacional: ligar Portugal ao Mundo”, que decorre no Centro de Congressos e Reuniões do Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

O secretário de Estado das Infraestrutura, Hugo Espírito Santo na apresentação “Expansão e modernização do sistema aeroportuário nacional: ligar Portugal ao Mundo”, promovida pela ANA – Aeroportos de Portugal | VINCI Airports para fazer o balanço dos últimos investimentos realizados nos vários aeroportos nacionais e apresentação do projeto técnico do Novo Aeroporto de LisboaHugo Amaral/ECO

Os dados fazem parte do relatório técnico do novo aeroporto, entregue pela ANA – Aeroportos ao Governo na semana passada, que prevê submeter o Estudo de Impacte Ambiental ao Governo até ao final do mês.

 

A estimativa oficial aponta para 20 milhões de passageiros por ano a viajar de e para o aeroporto através de serviços ferroviários.

A infraestrutura deverá abrir com capacidade para 56 milhões de passageiros anuais, duas pistas e um terminal com cerca de 500 mil metros quadrados.

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