Aeroporto. Pinto Luz elogia Luís Neves com polémica dos contratos da PJ em pano de fundo

O Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, deixou elogios a Luís Neves pelo trabalho no controlo de fronteiras dos aeroportos, durante a apresentação do Relatório Técnico do futuro Aeroporto Luís de Camões, que decorreu esta manhã no CCB, em Lisboa.

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“Ao nosso colega Luís Neves o nosso sincero obrigado. [A situação no controlo de fronteiras] era um embaraço nacional. Passámos da cauda da Europa para a liderança e isso deveu-se ao seu espírito de liderança”, afirmou Miguel Pinto Luz. A introdução do Sistema Eletrónio de Entradas e Saídas nos aeroportos do Espaço Schengen provocou tempos de espera de várias horas nos aeroportos portugueses, sobretudo no Humberto Delgado. Os meios técnicos e humanos foram reforçados nos últimos meses.

“Hoje no aeroporto de Lisboa temos uma redução para metade dos tempos nas fronteiras. Hoje o aeroporto de Lisboa, o aeroporto de Faro e o Sá Carneiro funcionam melhor. E isso deve-se a uma pessoa. Não pelas circunstâncias que estamos a viver, mas por justiça. Sem ele não teríamos os tempos de espera que temos nos aeroportos”, referiu Miguel Pinto Luz.

Um elogio que acontece numa altura em que Luís Neves está sob forte pressão política devido à relação com o empreiteiro José Manuel dos Santos Carvalho, dono da Construbarcelos, que fez 17 contratos com a Polícia Judiciária, incluindo na altura em que o agora ministro liderava aquela instituição, e obras numa casa privada sua no Alentejo.

As palavras foram deixadas numa apresentação dos investimentos nos aeroportos portugueses feitos pela ANA desde 2013, quando a Vinci adquiriu a empresa, bem como das primeiras imagens do futuro aeroporto Luís de Camões.

O ministro das Infraestruturas salientou ainda o contributo dos outros colegas do Governo — da Defesa, Ambiente, Economia e Coesão e Finanças — mas deixou uma palavra especial para Luís Montenegro. “Não era possível fazer sem o primeiro-ministro de Portugal, que assume risco todos os dias e delega sem complexos e sem receios, sempre come um foco e um propósito de melhorar a vida dos portugueses”.

Os portugueses já estavam faltos de lateralizar e não rematar à baliza. Estamos todos coletivamente a rematar. Miguel Pinto Luz Ministro das Infraestruturas

Miguel Pinto Luz salientou o forte crescimento no número de passageiros desde 2012. O aeroporto de Lisboa passou de 20 milhões para 36 milhões, o do Porto de pouco mais de oito milhões para 17 milhões, o Funchal de 2,5 milhões para cinco milhões, Faro de cinco para 20 milhões e Ponta Delgada de 1,5 milhões para três milhões.

“Vejam a diferença para o Portugal de há 12 anos e de agora. É um Portugal mais exigente. Um Portugal que marcou passo, que não foi capaz de se cumprir na visão dos nossos fundadores nas últimas décadas, mas que agora não marca mais passo”, disse Miguel Pinto Luz, salientando o investimento que está a ser lançado nos aeroportos, ferrovia, rodovia e portos. “Os portugueses já estavam faltos de lateralizar e não rematar à baliza. Estamos todos coletivamente a rematar”.

(notícia atualizada às 12h36)