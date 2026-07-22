Agência da UE desaconselha companhias aéreas a sobrevoarem a Jordânia
A União Europeia desaconselha o espaço aéreo do Bahrein, do Kuwait, dos Emirados Árabes Unidos e do Qatar, bem como o Golfo de Omã. O Irão, o Iraque e o Líbano devem também ser evitados.
A Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) desaconselhou esta terça-feira as companhias aéreas a sobrevoarem a Jordânia, país alvo de ataques do Irão. “Os ataques iranianos recorrentes com mísseis e, em menor medida, com drones contra alvos situados na Jordânia, bem como a ativação de sistemas de defesa aérea, suscitam um risco acrescido”, indicou a EASA numa nota dirigida às companhias aéreas.
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O exército da Jordânia anunciou hoje ter sofrido dois ataques iranianos e intercetado seis mísseis e quatro drones. Teerão, em retaliação aos bombardeamentos norte-americanos, atacou a Jordânia, entre outros aliados de Washington.
Assim, a União Europeia (UE) desaconselha o espaço aéreo do Bahrein, do Kuwait, dos Emirados Árabes Unidos e do Qatar, bem como o Golfo de Omã. O Irão, o Iraque e o Líbano devem também ser evitados.
Apesar disso, esta recomendação deverá alterar pouco os planos de voo das companhias aéreas europeias, que geralmente consideram mais seguro passar pelo Egito e pela Arábia Saudita nos voos entre a Europa e a Ásia.
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