Alemã que vai fornecer assentos para o novo T-Roc duplica fábrica em Palmela

A alemã Brose Sitech, empresa escolhida pela Autoeuropa para produzir os assentos do novo modelo híbrido do T-Roc, vai passar a ocupar um total de 24 mil metros quadrados na Quinta da Marquesa, onde está desde 2024, duplicando assim o espaço da fábrica em Palmela.

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A Patron Capital e a Inbrigt Portugal anunciaram, esta quarta-feira, a assinatura de um contrato para arrendar 13.000 metros quadrados de espaço de armazém e escritório na Quinta da Marquesa à companhia germânica, que substituiu a Vanpro no fornecimento à Autoeuropa, o que acabou por levar a empresa com 475 trabalhadores a encerrar atividade.

Após a assinatura deste contrato, a Brose Sitech passa a ocupar um total de 24.000 metros quadrados, onde está desde 2024, tornando-se o principal inquilino deste espaço, situado nas proximidades da Autoeuropa, adianta o mesmo comunicado.

Com 26 mil metros quadrados, a Quinta da Marquesa, em Palmela, está localizada na proximidade da fábrica da Volkswagen Autoeuropa em Palmela, que está a preparar o início da produção do Volkswagen ID.1, a partir de 2027.

“A decisão da Brose Sitech de mais do que duplicar a sua presença na Quinta da Marquesa é o resultado direto da confiança que construímos através de uma colaboração próxima e hands-on no local”, realça Christoph Gumlich, managing partner da Inbright Portugal, citado em comunicado.

“A nossa prioridade é manter uma relação próxima com os nossos inquilinos, compreender a evolução das suas necessidades operacionais e adaptar o ativo em conformidade. Esta expansão é o resultado concreto dessa abordagem”, acrescenta.

“Esta operação confirma a procura contínua por parte de ocupantes internacionais de espaços industriais modernos e bem localizados em Portugal. A conjugação da posição de Palmela na cadeia de abastecimento automóvel europeia e da crescente necessidade de construir resiliência nas cadeias de abastecimento junto dos mercados finais reforça a nossa convicção neste mercado”, refere Jonatas Szkurnik, senior partner e investment director da Patron Capital, notando que a “Quinta da Marquesa é exatamente o tipo de ativo que beneficia destas dinâmicas estruturais.”