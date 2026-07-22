ANA torna ‘visível’ o Luís de Camões. Veja as imagens do novo aeroporto de Lisboa

A ANA apresentou esta quarta-feira o projeto técnico do novo aeroporto, divulgando as primeiras imagens preliminares do Luís de Camões. Nova infraestrutura, a maior planeada para a Europa Ocidental nos próximos anos, vai custar entre 7,9 e 8,9 mil milhões de euros.

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“A ANA entregou a 16 de julho passado, dentro dos prazos precisos, o relatório técnico relativo ao Novo Aeroporto de Lisboa (NAL). A entrega deste relatório constitui uma nova etapa que nos aproxima da abertura em Benavente, mas também administrativamente no concelho do Montijo, do futuro aeroporto internacional de Portugal, Luís de Camões”, afirmou o CEO da empresa do grupo Vinci, Thierry Ligonniérè, numa apresentação realizada esta quarta-feira em Lisboa.









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“É uma etapa crucial do projeto porque vai tornar visível o trabalho realizado pelas nossas equipas para os nossos parceiros e para os portugueses. Um trabalho meticuloso, rigoroso e muito complexo que decorre desde o início de 2025, depois de terem sido estabilizadas as principais características da infraestrutura”, acrescentou ainda o gestor, salientando que no projeto trabalharam mais de 250 pessoas altamente especializadas.

“A ANA cumpre mais uma etapa no respeito sobre os termos do novo aeroporto de Lisboa, dentro dos prazos estabelecidos no contrato de concessão. É a prova do compromisso que temos com a decisão que o Governo tomou sobre o NAL”, salientou José Luís Arnaut, presidente do conselho de administração da concessionária.

Aeroporto com custo estimado entre 7,9 e 8,9 mil milhões

Nicolas Notebaert, CEO da Vinci Concessions e presidente da Vinci Airports, salientou que a entrega do relatório ambiental “marca um novo passo no mais importante projeto de infraestrutura deste século. Não há um projeto tão grande neste momento na Europa ocidental“. E definiu como objetivo colocar o tráfego aéreo de Portugal acima dos Países Baixos dentro de três anos. “É o próximo milestone“.

O Relatório Ambiental indica um orçamento para a construção do Luís de Camões entre 7,9 e 8,9 mil milhões de euros, a preços de 2024. A mudança nas especificações técnicas contrabalança o efeito da inflação. A estimativa inicial da ANA para o custo da infraestrutura, avançada em janeiro de 2025, era de 8,5 mil milhões de euros.

Até ao final do mês a concessionária vai entregar à Agência Portuguesa do Ambiente o Estudo de Impacto Ambiental do novo aeroporto, um documento com 5.000 páginas que o CEO acredita será uma referência no país.

Em janeiro do próximo ano, a ANA terá de entregar um relatório financeiro que inclua a solução de financiamento e a confirmação da disponibilidade das instituições financiadoras para a construção.

É aqui que o processo entra numa fase crucial. O Governo irá negociar com a concessionária as condições financeiras, tendo como variáveis o prazo, as taxas ou a partilha de receitas. Certo é que terão de haver alterações ao contrato de concessão. A ANA chegou a propor a extensão da concessão por mais 30 anos, passando o termo do contrato de 2062 para 2092, e um aumento das taxas aeroportuárias entre 2026 e 2030, correspondente à inflação mais 9,8% ao ano. Condições que foram contestadas pelo Executivo, que ameaça resgatar a concessão caso não exista entendimento.

Existindo acordo, em janeiro de 2028 a concessionária terá de entregar a Candidatura Completa ao novo aeroporto. O calendário inicial da concessionária aponta para que o futuro Aeroporto Luís de Camões esteja a operar em 2037, o Governo pretende, no entanto, encurtar este prazo para 2035, com a construção a acontecer entre 2029 e 2034.

(Notícia atualizada às 11h36)