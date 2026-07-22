Avincis reforça combate a incêndios em Portugal com duas aeronaves

A Avincis reforçou a sua frota de combate a incêndios florestais em Portugal com o aluguer de dois Super Scoopers da Bridger Aerospace até meados de outubro.

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“A Europa enfrenta uma nova realidade em que os incêndios florestais estão a tornar-se mais extensos, mais frequentes e cada vez mais imprevisíveis. A época atual mal começou, mas já estamos a assistir a níveis excecionalmente elevados de atividade operacional em todo o sul da Europa”, diz John Boag. “Este acordo com a Bridger reforça a nossa capacidade de responder a essa procura, ao adicionar aeronaves de combate a incêndios comprovadas à nossa frota num momento crítico”, diz o CEO do Grupo Avincis, citado em comunicado.

A Avincis irá operar as aeronaves pertencentes à Bridger reforçando a sua capacidade de combate aéreo a incêndios, com aeronaves a serem “mobilizadas para apoiar as respostas em curso às ameaças emergentes de incêndios florestais em Portugal”, pode ler-se em comunicado.

“Os incêndios florestais não reconhecem fronteiras, e o mesmo deve acontecer com as capacidades necessárias para os combater. Esta mobilização marca um marco importante para a Bridger, sendo a nossa primeira atividade geradora de receitas na Europa, e demonstra a versatilidade da nossa frota e do nosso modelo de negócio. Quer um incêndio esteja a arder nas florestas de Montana ou nas encostas de Portugal, a nossa missão é a mesma: levar os nossos Scoopers ao local do incêndio o mais rapidamente possível e proporcionar às pessoas no terreno todas as vantagens possíveis”, afirma Sam Davis, presidente e diretor executivo da Bridger Aerospace, citado em comunicado.

Com uma frota de aproximadamente 210 aeronaves (cerca de 170 helicópteros e cerca de 40 aviões), a Avincis conta com uma equipa de mais de 2.500 profissionais.