Defesa

Beyond Vision voa para a Jordânia para acelerar expansão no Médio Oriente

  • Tiago Martins d'Oliveira
  • 12:29
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A portuguesa Beyond Vision escolheu a Jordânia para expandir a atividade no Médio Oriente, apostando num mercado estratégico para tecnologias de defesa, drones e sistemas de inteligência artificial.

A portuguesa Beyond Vision vai entrar no mercado da Jordânia através de uma parceria com a Aero Voo Portugal (AVP) para sua representação comercial no país, mais um passo na estratégia de expansão internacional da empresa no Médio Oriente.

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O anúncio, feito durante o Farnborough International Airshow, que decorre no Reino Unido, reflete o crescente peso do país no setor da defesa e da segurança na região. A Jordânia tem vindo a investir na modernização das suas capacidades militares, na vigilância de fronteiras e na proteção de infraestruturas críticas, áreas onde a Beyond Vision pretende posicionar as suas soluções.

Ao abrigo desta parceria, a AVP ficará responsável pelo desenvolvimento da atividade comercial da Beyond Vision junto de “entidades governamentais, forças armadas, agências de segurança e parceiros industriais” da Jordânia, explica a tecnológica em comunicado.

O objetivo passa por promover o portefólio da empresa especializada em sistemas autónomos, que inclui plataformas de veículos aéreos não tripulados (UAV), software baseado em inteligência artificial (IA), tecnologias C4ISR e sistemas integrados para operações de defesa e segurança.

A Beyond Vision considera que a Jordânia representa “um mercado estratégico fundamental” e acredita que esta entrada permitirá responder à crescente procura por soluções autónomas e tecnologias preparadas para operações em ambientes de elevada exigência.

A empresa acrescenta que a parceria deverá criar novas oportunidades para disponibilizar tecnologias “inovadoras, fiáveis e prontas para missão” adaptadas às necessidades operacionais da região.

A tecnológica portuguesa tem reforçado o seu posicionamento noutros mercados. Em junho, a Beyond Vision fechou uma parceria com a Arcanus Aerial Systems, empresa do setor de defesa com sede no Canadá, para a produção, comercialização e prestação de apoio às principais plataformas da fabricante nacional de drones nesse país da América do Norte.

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Ana Marcela,

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