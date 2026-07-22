CMS anuncia receitas de 2,173 mil milhões de euros em 2025

A CMS anunciou receitas de 2,173 mil milhões de euros para o exercício financeiro de janeiro a dezembro de 2025, o que representa um crescimento de 4,8% em relação ao ano anterior. Também a CMS Portugal cresceu, a nível local, 5% no mesmo exercício, segundo comunicado do escritório.

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José Luís Arnaut, managing partner da CMS Portugal, afirma que “o crescimento contínuo reflete o cimentar de relações de confiança que temos vindo a construir com os nossos clientes ao longo dos anos. A nossa experiência e o nosso foco na prestação de serviços de excelência têm sido fundamentais para esta trajetória e confirma que a nossa abordagem continua a responder às necessidades do mercado e dos nossos clientes.”

Em jeito de balanço, o mesmo comunicado relembra que no ano passado, a INDUSLAW, um dos principais escritórios de advogados de serviço integral da Índia, tornou-se um escritório membro da CMS. “Em consonância com o modelo da CMS, a CMS INDUSLAW continua a ser um escritório de advogados indiano independente sob a alçada da marca CMS. A CMS INDUSLAW está presente nos principais centros comerciais da Índia, incluindo Bengaluru, Deli e NCR, Hyderabad, Mumbai e Chennai. Também a CMS Portugal criou uma equipa multidisciplinar, em estreita colaboração com a CMS INDUSLAW, com o objetivo de potenciar oportunidades decorrentes do Acordo de Comércio Livre UE-Índia”, diz a firma.

Em 2025, a CMS anunciou 56 novos sócios a nível global. Em Portugal, no mesmo período, António Magalhães e Menezes, Henrique Peyssonneau Nunes e José Manuel Silva Nunes, integraram a equipa de sócios da CMS Portugal.

“Depois de, em 2024, ter introduzido a plataforma líder de IA de Geração (GenAI), Harvey, em 2025 a CMS anunciou a sua implementação em toda a rede. Isto alarga o acesso esta ferramenta a todas as sociedades-membro, em mais de 50 países e a mais de 7 000 advogados”, conclui o mesmo comunicado.