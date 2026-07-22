DS Seguros cresce 15% e atinge 10 milhões em comissões

A área de mediação de seguros do Grupo DS registou um crescimento de 15% na faturação durante o primeiro semestre de 2026, alcançando 10 milhões de euros em comissões recebidas.

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Este desempenho insere-se no “melhor primeiro semestre de sempre” do Grupo DS, que no total atingiu um volume de negócios de 1.710 milhões de euros e uma faturação conjunta de 60 milhões de euros nas suas marcas e rede de lojas, mais 13% do que no período homólogo de 2025, avançam em comunicado.

Além dos seguros, o desempenho positivo estendeu-se às restantes áreas de negócio. Na intermediação de crédito, o Grupo DS escriturou 1.360 milhões de euros, com a faturação a subir 11%. A mediação imobiliária cresceu 12% na faturação, com imóveis transacionados num valor próximo dos 300 milhões de euros. A área de viagens e turismo foi a que mais acelerou, com um aumento superior a 100% no número de viagens vendidas e de 95% na faturação, que ultrapassou os 2,5 milhões de euros. Já a compra e venda de automóveis atingiu uma faturação de cerca de 4 milhões de euros.

“Os resultados alcançados neste primeiro semestre demonstram a consistência da estratégia que temos vindo a implementar e refletem o compromisso, a dedicação e o profissionalismo de todos os colaboradores do Grupo DS. Continuamos focados em consolidar o crescimento das diferentes áreas de negócio, reforçando a proximidade com os clientes e criando cada vez mais oportunidades para os nossos empreendedores e colaboradores”, afirma Paulo Abrantes, Diretor-Geral do Grupo DS.

Para os próximos anos, o Grupo quer “ultrapassar as 800 lojas em funcionamento, passar dos atuais 6.000 para 12.000 colaboradores até 2028, e alcançar uma faturação anual superior a 250 milhões de euros, distribuída pelas várias marcas do Grupo DS e pela respetiva rede de lojas”, acrescenta.

Fazem parte do Grupo DS as marcas Decisões e Soluções, DS seguros, DS intermediários de crédito, DS imobiliária, DS Private, DS travel, DS auto, DS rent a car, DS merchandising, DS média, Academia DS, e DS investimento.