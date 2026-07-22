Banca

Encaixe de 767 milhões da venda do Novobanco vai abater dívida pública

Ao abrigo da lei, ministro das Finanças determinou que o encaixe de 766,9 milhões de euros da venda do Novobanco deve ser aplicada na amortização da dívida pública.

O Estado português encaixou 766,9 milhões de euros com a venda da sua participação no Novobanco ao Groupe BPCE. E esse dinheiro será aplicado na amortização da dívida pública. Assim determina um despacho do ministro das Finanças.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

A venda da totalidade do banco português foi concretizada no final de abril, por 6,7 mil milhões de euros. No âmbito deste negócio, o Estado recebeu 1,673 mil milhões de euros por conta da participação de 25%. Mas apenas uma parte foi diretamente para os cofres do Tesouro, tendo em conta que o Fundo de Resolução detinha 13,54% do Novobanco.

Um despacho assinado no dia 13 de julho por Miranda Sarmento e publicado esta quarta-feira em Diário da República, ficou determinado que a receita líquida de 766,9 milhões de euros gerada pela venda de 11,46% do Novobanco que eradetida pela Entidade do Tesouro e Finanças “deve ser aplicada na amortização da dívida pública”.

Sarmento justifica esta medida tendo em conta o que determina a lei, designadamente o artigo 16.º da Lei n.º 11/90, no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2000 e no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 453/88.

No despacho, o ministro não deixa de sublinhar que, com a aquisição do Novobanco, “o Groupe BPCE reforça também o seu compromisso com Portugal, não só ao nível da consolidação e criação de emprego, mas em particular no apoio e financiamento aos cidadãos, empresas e à economia nacional, salvaguardando os níveis de concorrência no sistema bancário português”.

Para o Estado, destaca ainda Sarmento a operação representa “uma recuperação significativa dos fundos públicos utilizados na reestruturação” do banco português.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Encaixe de 767 milhões da venda do Novobanco vai abater dívida pública

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Resumo ECOFast

Seguro quer mais alianças entre Portugal e Cabo Verde

Salomé Pinto,

O Presidente da República defende que os dois países devem passar “das trocas comerciais para parcerias estratégicas” e identifica quatro prioridades para o aprofundamento das relações económicas.