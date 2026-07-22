Engel & Völkers Commercial lança um plano pioneiro em Espanha com 267 vagas de emprego

Segundo a empresa, as contratações serão concentradas em Madrid, Barcelona, ​​Valência, Tarragona e Dénia, com um canal adicional para expansão seletiva em outras províncias. Madrid será responsável por 44% das novas contratações. O plano do grupo alemão para a Península Ibérica inclui 326 vagas, com outras 59 posições em Lisboa.

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A principal novidade reside no modelo de emprego: a multinacional do segmento premium oferecerá aos seus novos consultores um contrato de trabalho na qualidade de Representante Comercial, com cobertura do Estatuto dos Trabalhadores e do sistema geral de Segurança Social, além de horários flexíveis.

O plano de remuneração combina um salário fixo anual mínimo com um sistema de comissões que é ativado a partir da primeira transação fechada no ano. A empresa afirma que sua participação no segmento premium multiplica as oportunidades de negócios de cada consultor desde o primeiro dia.

O segundo pilar do plano é tecnológico. Cada profissional terá um copiloto de IA integrado às suas operações diárias, juntamente com o CRM próprio da marca no ecossistema do Google (E&V Advance – EVA). O suporte é ainda reforçado por diretores regionais, consultores jurídicos e financeiros, analistas de dados e equipes internas de fotografia e arquitetura.

A empresa não exigirá experiência prévia no setor imobiliário e procurará perfis com vocação comercial, habilidades de negociação e autogestão, provenientes de áreas como vendas, atendimento ao cliente premium, seguros ou bancos comerciais.