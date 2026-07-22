Estado apoia projetos de municípios da Região Centro com mais de 4,4 milhões

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Os municípios da Covilhã, Castanheira de Pera, Celorico da Beira, Gouveia, Manteigas, Miranda do Corvo, Pedrógão Grande, Santa Comba Dão, Seia e Vila de Rei vão investir cerca de 14 milhões de euros na qualificação da rede viária, melhoria das condições de segurança, reabilitação de edifícios públicos e criação de infraestruturas de apoio à atividade económica. Considerados “estruturantes” para a região Centro, os projetos serão apoiados em mais de 4,4 milhões de euros pelo Estado.

Cinco dos 10 contratos-programa de cooperação técnica e financeira, que foram assinados esta quarta-feira, na Covilhã, dizem respeito a municípios que integram o Parque Natural da Serra da Estrela: Covilhã, Celorico da Beira, Gouveia, Manteigas e Seia.

“São cerca de 2,5 milhões de euros de apoio direto a cinco concelhos para transformar projetos em obras e melhorar as condições de vida das pessoas nestes territórios, à semelhança do que aconteceu com a Guarda em 2025”, detalhou o secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado, durante a cerimónia de assinatura dos contratos-programa.

Quando investimos no Interior, não estamos a compensar territórios, estamos a mobilizar o seu potencial e a reforçar o desenvolvimento de todo o país. Silvério Regalado Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território

Silvério Regalado destacou, por isso, o impacto destes investimentos na coesão territorial, e no desenvolvimento económico e social destes concelhos. “Quando investimos no Interior, não estamos a compensar territórios, estamos a mobilizar o seu potencial e a reforçar o desenvolvimento de todo o país.”

Apoiados pelo Estado, estes projetos representam também um primeiro passo na concretização dos objetivos do “Programa de Revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela”, notou o governante.

Cada um dos cinco concelhos receberá, assim, um apoio de meio milhão de euros no âmbito de “uma estratégia orientada para a recuperação, a resiliência, o desenvolvimento económico e social, e a valorização sustentável daquele território”, segundo explicam, num comunicado conjunto, os ministérios das Finanças, e da Economia e da Coesão Territorial.

Durante a cerimónia na Covilhã, o secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, José Maria Brandão de Brito, considerou, por sua vez, que “Portugal só será verdadeiramente mais competitivo se for também mais coeso”. Comprometeu-se, por isso, a manter como “prioridades da ação governativa a valorização dos territórios de baixa densidade, o reforço da atratividade do Interior e a melhoria das condições de vida das populações”.