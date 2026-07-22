EUA vão testar drones produzidos na Ucrânia para programa do Pentágono

A Ucrânia concordou em exportar drones para os Estados Unidos ao abrigo do programa Drone Dominance do Departamento de Defesa norte-americano destinado a avaliar novas plataformas autónomas para utilização militar. Seis empresas ucranianas vão fornecer cerca de 100 drones cada para participarem no programa.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Segundo adiantou uma fonte familiarizada com o assunto à Reuters, o acordo integra negociações mais amplas entre Kiev e Washington sobre a exportação de drones ucranianos para os Estados Unidos. Nem o Governo ucraniano nem o Departamento de Defesa norte-americano comentaram oficialmente a operação à agência noticiosa.

Em maio, o jornal britânico Financial Times avançou que os dois países estavam perto de alcançar um acordo que permitia a exportação de sistemas não tripulados ucranianos para operações terrestres, marítimas e aéreas com o objetivo de apoiar as “atividades de teste e avaliação” dos EUA e ajudar a moldar futuras necessidades militares norte-americanas, de acordo com um documento preliminar a que teve acesso.

O Drone Dominance é um programa do Pentágono, avaliado em milhares de milhões de dólares, que coloca dezenas de fabricantes a competir em cenários que simulam condições reais de combate. O objetivo passa por acelerar a adoção de pequenos sistemas autónomos de ataque capazes de operar em ambientes altamente contestados.

A Ucrânia já assinou vários acordos de cooperação na área dos drones com países europeus. Kiev também firmou uma parceria com a União Europeia para a produção de drones, no âmbito de uma parceria industrial.

Segundo a Reuters, o Governo ucraniano começou a flexibilizar algumas restrições impostas às exportações de material militar durante a guerra, mas continua a controlar de forma rigorosa os equipamentos autorizados para venda ao estrangeiro.

A abertura do mercado norte-americano surge numa altura em que os drones deixaram de ser vistos apenas como uma capacidade complementar, assumindo um papel central nas operações militares modernas. O conflito com a Rússia transformou o território ucraniano no principal laboratório de desenvolvimento destas plataformas, acelerando o interesse internacional por soluções produzidas pela indústria do país.