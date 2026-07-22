Felipe VI concede máxima condecoração do Estado espanhol a Marcelo Rebelo de Sousa

O Rei Felipe VI concedeu a mais alta condecoração atribuída pela Casa Real e o Estado espanhol ao ex-presidente da República portuguesa Marcelo Rebelo de Sousa, segundo um decreto publicado esta quarta-feira.

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Marcelo Rebelo de Sousa vai receber o Tosão de Ouro (“Toisón de Oro”, no original), lê-se no decreto de Felipe VI, que teve também o aval do Conselho de Ministros e está assinado tanto pelo Rei de Espanha como pelo primeiro-ministro, Pedro Sánchez.

“Querendo dar relevante testemunho do meu Real apreço por sua excelência Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, ex-Presidente da República Portuguesa, e como demonstração da tradicional amizade entre Portugal e Espanha, ouvido o Conselho de Ministros, venho por este meio nomeá-lo Cavaleiro da Insigne Ordem do Tosão de Ouro”, diz Felipe VI, no texto do decreto.

O ex-Presidente da República de Portugal é a sexta pessoa e a primeira personalidade estrangeira a quem Felipe VI concede esta distinção. O monarca, que assumiu a chefia do estado em junho de 2014, concedeu o Tosão de Ouro, até agora, à filha mais velha e herdeira da Coroa espanhola, Leonor de Borbón, em 2015.

Dez anos mais tarde, em 2025, atribui a condecoração à mãe, a agora rainha emérita Sofía, ao ex-primeiro-ministro de Espanha Felipe González e aos constitucionalistas Miquel Roca i Junyent e Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, dois dos “pais da Constituição” aprovada em 1978 que instituiu a atual monarquia parlamentar e a democracia em Espanha após a ditadura do general Francisco Franco.

A Insigne Ordem do Tosão de Ouro foi criada em 1429 e Marcelo Rebelo de Sousa junta-se a uma lista de 19 nomes de personalidades vivas que têm a distinção que agora lhe concedeu Felipe VI e que, no caso de estrangeiros, inclui, sobretudo, atuais e antigos chefes de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa, que deixou este ano a Presidência da República após uma década, fez a última viagem ao estrangeiro, com caráter oficial, a Espanha, em 19 e 20 de fevereiro. Nessa visita, foi recebido no Palácio Real de Madrid com honras de militares e os Reis de Espanha, Felipe VI e Letizia, ofereceram um almoço em honra de Marcelo Rebelo de Sousa que contou com uma centena de convidados e em que esteve também Pedro Sánchez.

Felipe VI e Marcelo Rebelo de Sousa assumiram nesse almoço uma relação pessoal próxima construída na década em que os dois foram em simultâneo chefes de Estado e se cruzaram dezenas de vezes “um pouco por todo o mundo”, nas palavras do ex-presidente português.

A proximidade entre os dois e as boas relações entre Portugal e Espanha levou também a que a primeira viagem ao estrangeiro sozinha da princesa Leonor tivesse sido a Portugal, em 2024, quando cumpriu 18 anos e alcançou a maioridade, tendo então sido recebida e acompanhada na visita a Lisboa por Marcelo Rebelo de Sousa.

O ex-Presidente recebeu ainda no Palácio de Belém a filha mais nova dos Reis de Espanha, Sofía de Borbón, no ano passado, quando a infanta estudou numa universidade da capital portuguesa. No discurso de 20 de fevereiro no Palácio Real de Madrid, Felipe VI agradeceu a Marcelo Rebelo de Sousa “a energia, inteligência, sabedoria e coração” que dedicou às relações luso-espanholas nos dez anos como chefe de Estado.

“Mas saiba, caro Presidente, que entre nós não se trata de uma despedida, mas sim do início de uma nova etapa, também de profunda e respeitosa amizade pessoal”, sublinhou Felipe VI, que se referiu a Marcelo Rebelo de Sousa como “professor Marcelo” e “queridíssimo amigo”, depois de ter quebrado o protocolo à chegada do então Presidente da República ao Palácio Real de Madrid quando o recebeu com um abraço.

Já o ex-Presidente da República portuguesa disse, no mesmo dia, que “Espanha é especial”.

“Somos sempre bem recebidos em todas as visitas, mas Espanha, bom, Espanha é Espanha, Espanha é especial. Espanha foi e permanece para Portugal e para os portugueses um caso único de afetos, cumplicidades, memórias, partilhas. São séculos de história comum entre estados e povos. Somos família”, disse.

“Enquanto servi como Presidente da República portuguesa, Espanha ocupou sempre um lugar cimeiro na minha agenda e no meu afeto”, realçou Marcelo Rebelo de Sousa, que viajou mais de 15 vezes ao país vizinho em dez anos como chefe de Estado.