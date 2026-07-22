Fidelidade Assistance vai assistir 17 mil viaturas da Europcar e Goldcar

A Fidelidade Assistance é a nova responsável pela assistência em viagem das frotas da Europcar e da Goldcar em Portugal e nos restantes mercados europeus onde as duas marcas operam. O contrato abrange cerca de 17 mil viaturas, número que pode chegar às 20 mil nos períodos de maior procura.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A parceria surge no seguimento de um processo de consulta de mercado lançado pela Europcar Mobility Group, que procurava um operador com capacidade para responder a uma frota de dimensão internacional. A Fidelidade Assistance foi a escolhida, tendo em conta a rede de cobertura da seguradora e a experiência já demonstrada na gestão de assistência a frotas, explicam em comunicado.

Com o acordo, a empresa passa a garantir apoio aos veículos das duas marcas em qualquer país europeu onde estas operem, comprometendo-se com tempos de resposta rápidos sempre que um carro precise de assistência na estrada.

João Casimiro, CEO da Fidelidade Assistance, explica que “esta parceria reflete o reconhecimento da capacidade da Fidelidade Assistance para assegurar operações de elevada dimensão e complexidade, com exigências de resposta permanentes e em múltiplas geografias”.

Já José Marques, Diretor de Operações da Europcar Mobility Group Portugal, afirma que “esta parceria permite-nos elevar o padrão de resposta e assistência, assegurando uma solução rápida, ágil e eficaz perante qualquer imprevisto”.

A Fidelidade Assistance é a seguradora do Grupo Fidelidade especializada em serviços de assistência e proteção jurídica, e conta com uma rede de prestadores que inclui desde médicos, advogados e técnicos a serviços de reboque, transporte de doentes e reparações domésticas.