GlammFire: “Não tentem competir apenas pelo preço”

Da presença em feiras internacionais à entrada em mercados como a China, a GlammFire faz um balanço das decisões que marcaram a sua expansão além-fronteiras, depois de ter sido distinguida pelo Santander e pela COTEC Portugal pelo seu percurso de internacionalização.

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Qual foi a decisão mais determinante para transformar a vossa empresa num negócio internacional?

A decisão mais determinante foi apostar, desde cedo, na presença em feiras internacionais de referência, como a Maison&Objet e o Salone del Mobile. Estes eventos permitiram-nos apresentar a GlammFire a um público internacional qualificado, testar a aceitação da marca fora de Portugal e perceber que havia espaço para uma proposta portuguesa diferenciadora no segmento premium. Mais do que gerar contactos comerciais, estas feiras ajudaram-nos a posicionar a marca e a compreender os mercados internacionais.

Que papel teve a inovação na conquista de novos mercados e na diferenciação face aos concorrentes internacionais?

A inovação teve um papel essencial, sobretudo através do design diferenciador, da qualidade de produção e da aposta contínua na segurança dos produtos. Num mercado internacional competitivo, percebemos que não bastava apresentar uma lareira; era necessário apresentar uma solução com identidade e rigor técnico. A combinação entre estética, funcionalidade, qualidade dos materiais e segurança permitiu-nos diferenciar a GlammFire face a concorrentes internacionais e reforçar a confiança dos clientes e parceiros.

Que mercado internacional mais vos surpreendeu e porquê?

A China foi um dos mercados que mais nos surpreendeu. Apesar de ser um mercado muito exigente e culturalmente diferente, a marca teve uma aceitação muito positiva. Esse sucesso mostrou-nos que o design e o posicionamento premium da GlammFire podiam ser valorizados mesmo em mercados com dinâmicas muito distintas das europeias. A experiência na China reforçou também a importância de ter parceiros locais fortes, capazes de interpretar o mercado e representar corretamente a marca.

Depois deste reconhecimento, qual é o próximo grande objetivo da vossa estratégia de internacionalização?

O próximo grande objetivo é consolidar a presença da GlammFire em mercados estratégicos através da abertura de showrooms exclusivos Glammfire. Queremos que os clientes possam experienciar os produtos de forma mais próxima, compreender a qualidade dos materiais, o design e as possibilidades de personalização. Estes espaços serão fundamentais para reforçar a notoriedade internacional da marca e criar uma experiência GlammFire mais consistente nos mercados prioritários.

Que conselho deixariam a outras empresas nacionais que queiram internacionalizar-se?

O nosso conselho é que não tentem competir apenas pelo preço ou pela quantidade. A internacionalização exige diferenciação. É importante perceber qual é o valor único da empresa, escolher bem os mercados e apostar num posicionamento claro. Especializar-se num nicho, conhecer profundamente o cliente e construir uma proposta com identidade própria pode ser mais eficaz do que tentar chegar a todos os mercados ao mesmo tempo. Internacionalizar é um processo gradual, que exige persistência, adaptação e parceiros certos.