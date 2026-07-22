Governo vai alienar ações da Nos e CTT. Venda do Hospital da Cruz Vermelha relançada
Estado tem 71 ações na telecom e uma participação de 0,4% no operador postal. Essas e outras participações residuais vão ser vendidas. Venda do Hospital da Cruz Vermelha também vai ser relançada.
O Governo vai vender participações “absolutamente residuais” do Estado em várias empresas, como a Nos e os CTT, anunciou esta quarta-feira o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento. Para breve está também o relançamento do processo de alienação da sociedade gestora do Hospital da Cruz Vermelha.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
“Vamos vender aquelas participações que são absolutamente residuais”, adiantou o ministro numa audição na Comissão do Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFMA).
Sarmento assegurou aos deputados que vai entregar na Assembleia da República ainda esta quarta-feira o relatório do grupo de trabalho que ficou responsável por identificar as empresas estratégicas para o Estado e quais não são. Mas já revelou quais são aquelas que “não têm interesse”, tais como os 0,25% nos CTT, as 71 ações da Nos, mas também na Fosforeira Portuguesa e outras empresas.
“São as mais peculiares, estamos a arrumar isto”, declarou o ministro. “O que o Estado faz com 71 ações da Nos?”, questionou depois, admitindo não espera encaixes relevantes com estas vendas.
Em relação aos CTT e à Nos, Miranda Sarmento considerou que serão operações mais simples, pois as duas empresas estão cotadas na bolsa.
Já o secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, João Silva Lopes, que acompanhou o ministro na audição parlamentar, revelou que também está para breve o relançamento do processo de venda da totalidade da Sociedade Gestora do Hospital da Cruz Vermelha, detida em 55% pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e em 45% pela Parpública.
Silva Lopes lembrou que a anterior tentativa de venda “não tinha condições para prosseguir”, pois o hospital “não estava numa situação financeira que permitia um processo concorrencial”. “De lá para cá houve um processo de reabilitação e recuperação”, prosseguiu o secretário de Estado, e em breve será anunciado outro processo.
O mesmo acontecerá com o Autódromo do Estoril, estando em curso uma consulta ao mercado para sondar potenciais interessados.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Governo vai alienar ações da Nos e CTT. Venda do Hospital da Cruz Vermelha relançada
{{ noCommentsLabel }}