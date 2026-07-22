Grupo MDS atingiu receitas de 260 milhões de euros em 2025

O Grupo MDS registou em 2025 um volume de prémios sob gestão superior a 3,3 mil milhões de euros e uma receita pró-forma consolidada de cerca de 260 milhões de euros, através das suas plataformas globais de distribuição de seguros, resseguros e benefícios.

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Em Portugal, a receita agregada pró-forma das empresas locais que compõem o Grupo MDS, ascendeu a 95,9 milhões de euros, com um resultado líquido agregado de 10,8 milhões de euros, demonstrando “a solidez da atividade, a evolução da carteira de clientes e a execução consistente da estratégia de crescimento orgânico e inorgânico”.

Depois da integração de diversas operações adquiridas nos últimos anos, a empresa concluiu já em 2026 três aquisições de 50,1% do capital da corretora Seguramos, e da totalidade das mediadoras Porto Seguro e Ermelinda Gomes, reforçando a sua presença geográfica no território nacional,

Na MDS Corretora de Seguros, principal empresa em Portugal, as receitas no ano passado superaram os 50 milhões de euros, com resultados líquidos negativos de cerca de 1,8 milhões. Fonte do grupo explicou ao ECOseguros que a corretora concentra alguns custos relacionados com investimentos, daí que são outras empresas do grupo a contribuir para o total de 10,8 milhões de lucros em Portugal.

Aquisições aumentam grupo

Em Espanha, o Grupo MDS prosseguiu o seu plano de crescimento orgânico e inorgânico, reforçando a operação criada a partir da aquisição da Cobian Insurance Broker e consolidando “a sua ambição de construir uma plataforma ibérica de referência”.

No Brasil, o Grupo MDS continuou a beneficiar do posicionamento alcançado com a integração da D’Or Consultoria na segunda metade de 2024, “consolidando a sua liderança no segmento de benefícios corporativos”, diz. A parceria estratégica estabelecida com a Qualicorp “veio reforçar ainda mais a capacidade de oferta e distribuição num dos mercados com maior potencial de crescimento da região”, refere a MDS.

Na Europa, a integração da SRB Assekuranz Broker AG no universo do Grupo MDS, permitiu reforçar a presença na Suíça e no Liechtenstein, particularmente nos segmentos corporativos e de riscos complexos, contribuindo para o desenvolvimento de uma rede internacional cada vez mais especializada e diferenciadora.

MDS Portugal prepara nova fase de crescimento

No mercado português, o Grupo MDS continuou a consolidar a sua posição de liderança “através da combinação entre crescimento orgânico, proximidade aos clientes e expansão estratégica seletiva”, afirma o grupo.

“Os resultados alcançados em 2025 confirmam a solidez da nossa estratégia e a capacidade do Grupo MDS para crescer de forma consistente em diferentes geografias”, comentou José Manuel Fonseca, CEO do Grupo MDS e CEO & Presidente da Brokerslink, destacando o reforço a presença internacional, “consolidando a nossa posição diferenciadora enquanto plataforma global de seguros, risco e benefícios”.

Sobre os resultados da operação nacional, Ricardo Pinto dos Santos, CEO da MDS Portugal, afirma: “em 2025 continuámos a crescer acima do mercado, reforçámos as nossas capacidades técnicas e mantivemos uma estratégia consistente de integração e expansão”.

O grupo MDS está baseado no Porto e pertence a 100% aos corretores britânicos da Ardonagh Goup, um dos top 15 a nível mundial.

A MDS é, em paralelo, uma multinacional de corretagem de seguros e resseguros, consultoria de risco e gestão de benefícios, presente em 137 países através da Brokerslink. O Grupo MDS apresenta-se como líder de mercado em Portugal e em Angola, um importante player no Brasil, e está diretamente presente em Moçambique, Espanha, Malta, Suíça, Chipre, Chile, México, EUA e China.