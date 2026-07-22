Hoje nas notícias: bancos, emprego e combustíveis

O fecho de metade dos balcões bancários em 15 anos, a dificuldade dos centros de emprego em preencher um terço das vagas e o apelo dos portugueses a uma maior intervenção do Governo nos preços dos combustíveis marcam a atualidade. Conheça estas e outras notícias em destaque na imprensa nacional esta quarta-feira.

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Bancos fecharam metade dos balcões em 15 anos

A rede de balcões bancários em Portugal encolheu para metade desde 2010, refletindo a crescente digitalização dos serviços financeiros. Segundo o Banco de Portugal, o número de agências caiu de 6.453 para 3.182 até ao final de 2025, enquanto o aumento recente do emprego no setor é explicado sobretudo pela expansão do BNP Paribas. No mesmo período, o número de caixas automáticas também diminuiu cerca de 20%.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Um terço das vagas dos centros de emprego ficou por preencher

As ofertas de emprego recebidas pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) aumentaram 23% em 2025, invertendo a tendência de queda dos últimos anos, mas 31% das vagas continuaram por preencher. Apesar do aumento das colocações, o relatório do Centro de Relações Laborais aponta para um desajustamento entre as necessidades das empresas e o perfil dos desempregados, sobretudo os de longa duração.

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Maioria quer Governo mais interventivo nos combustíveis

Quase 87% dos portugueses defendem que o Governo deve pressionar as petrolíferas para reduzir os preços dos combustíveis, segundo um barómetro da Intercampus. A maioria dos inquiridos considera ainda que os carros elétricos continuam demasiado caros, apontando o preço como o principal obstáculo à sua compra, apesar do crescimento das vendas destes veículos.

Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago)

Consumidores pagam 23 milhões para comparticipar projetos de gases renováveis

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) propõe que os consumidores de gás suportem 23 milhões de euros, através das tarifas de acesso às redes, para financiar as ligações de novos projetos de biometano e hidrogénio verde até 2031. O regulador estima que o impacto nas faturas seja inferior a três euros por ano por consumidor, caso a proposta seja aprovada.

Leia a notícia completa no Expresso.

Cancelamentos atingem alojamento turístico na Costa de Caparica

Os alojamentos turísticos da Costa de Caparica estão a enfrentar uma vaga de cancelamentos devido ao receio de novas falhas no abastecimento de água. Empresários do setor já contabilizam prejuízos de milhares de euros e alertam que a publicidade negativa à região continua a afastar turistas, apesar de a situação estar entretanto regularizada.

Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago)