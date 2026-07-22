ISDIN removerá 80 toneladas de plástico do Rio Nilo para impedir que cheguem ao Mar Mediterrâneo

A ISDIN, em parceria com a Gravity Wave, lançou a primeira expedição para remover 80 toneladas de resíduos plásticos do Delta do Nilo, principal ponto de entrada desses resíduos no Mediterrâneo. Essa iniciativa faz parte do movimento Ame o Seu Planeta da ISDIN, compromisso da empresa em contribuir para a regeneração dos mares e oceanos, por meio do qual mais de 500 toneladas de plástico já foram removidas desde 2023.

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Estima-se que o Nilo seja responsável por mais de 35% dos resíduos plásticos que chegam ao Mediterrâneo todos os anos. Aproximadamente 74.000 toneladas de plástico entram no Mediterrâneo pela sua foz, das cerca de 229.000 toneladas que o mar recebe de fontes terrestres.

O projeto NILO teve início no começo deste ano e está sendo desenvolvido em colaboração com as comunidades pesqueiras locais, que participam da coleta, triagem e gestão de resíduos. Como parte dessa iniciativa, uma equipa da ISDIN participará da primeira expedição de campo, de 3 a 6 de novembro.

A iniciativa está ligada ao compromisso Fusion Water Magic. Para cada unidade deste protetor solar vendida em 2026, a ISDIN removerá do Nilo o equivalente ao peso da sua embalagem plástica, reforçando assim seu compromisso com a proteção e regeneração do Mediterrâneo.

“Proteger o Mediterrâneo exige ação onde o impacto pode ser maior. Na ISDIN, temos trabalhado nos últimos anos para remover o plástico dos mares, oceanos e portos, mas agora estamos dando um passo além, intervindo na fonte, em um dos principais pontos de entrada de resíduos no Mediterrâneo, ou seja, a foz do Rio Nilo”, disse Esther Villa, Diretora de ESG da ISDIN.

Aliança

A aliança entre a ISDIN e a Gravity Wave começou em 2022 com o objetivo de remover plásticos dos mares e oceanos, dando-lhes uma segunda vida através da reciclagem e contribuindo para a recuperação dos ecossistemas marinhos. Desde então, ambas as organizações removeram em conjunto mais de 500 toneladas de resíduos plásticos através de uma rede de 165 portos em Espanha, Grécia, Itália, Egito e Índia, com a participação de mais de 2.500 pescadores.

A quantidade coletada tem crescido de forma constante: 65 toneladas em 2023, 200 toneladas em 2024 e 235 toneladas em 2025, totalizando 500 toneladas removidas — um marco que reflete o compromisso da ISDIN com a preservação dos mares e oceanos. Com esta primeira expedição ao Nilo, a empresa amplia esse compromisso, atuando diretamente em uma das principais fontes de resíduos marinhos.

Além de remover plásticos, a ISDIN promove iniciativas voltadas para a restauração e recuperação da beleza do Mar Mediterrâneo. Por isso, em 2023, incentivou a criação da Aliança Bluewave, uma organização que reúne empresas com propósito, instituições públicas, empreendedores sustentáveis ​​e a comunidade científica para impulsionar projetos de conservação e restauração do Mar Mediterrâneo.

Atualmente, a aliança reúne mais de uma dezena de empresas colaboradoras e promove iniciativas para restaurar ecossistemas marinhos essenciais, como o plantio de mais de 80.000 plantas de Posidonia, e programas de conscientização educacional, como o ‘Kids for the Sea’, que já cadastrou mais de 7.000 crianças em idade escolar sobre a importância da conservação dos mares e oceanos.