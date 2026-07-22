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Já é possível reservar um barco para passear no Tejo na Uber

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  • 15:52

Aplicação de mobilidade lança reservas de barcos em Lisboa, na riviera francesa ou nas ilhas baleres.

A Uber lançou o Uber Boat by Click&Boat em cinco destinos europeus de verão. O serviço permite reservar passeios de barco com skippers profissionais através da aplicação da Uber, de acordo com um comunicado da empresa.

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Anunciada em maio, oferta está disponível desde o início do mês em três países (Portugal, Espanha e França) e abrange Lisboa, Ibiza e as cidades francesas de Cannes, Nice e Saint-Tropez. Os utilizadores podem escolher entre diferentes tipos de barco, durações e capacidades, critérios que moldam o preço tanto quanto o destino ou a época do ano.

A Uber assegura que os valores e a disponibilidade apresentados na sua aplicação são iguais aos disponibilizados na plataforma Click&Boat. Em Lisboa é possível fazer um passeio de barco a partir de 160 euros (seis pessoas).

Uber BoatHugo Amaral/ECO

“O Uber Boat é mais um passo no sentido de tornar a Uber num parceiro de viagem completo, ajudando as pessoas a ir além do transporte e a descobrir destinos de formas totalmente novas”, afirma, em comunicado, Felipe Fernandez, diretor-geral da Uber Ibéria.

O serviço disponibiliza duas modalidades de reserva: a reserva imediata tem confirmação automática, enquanto o pedido de reserva depende da aprovação do proprietário do barco.

De acordo com a empresa, os membros Uber One recebem 10 % do valor da reserva em créditos Uber One. Estes podem ser utilizados em futuras viagens na Uber e em encomendas realizadas através da Uber Eats.

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