Júri Nacional de Exames deteta novos erros na classificação de quatro provas
Júri Nacional de Exames detetou novos erros nas provas de Física e Química A, Geografia A, História A e Português Língua Não Materna da 1.ª fase, obrigando à revisão de milhares de classificações.
O Júri Nacional de Exames (JNE) detetou novos erros na parametrização das matrizes de classificação de quatro exames nacionais da 1.ª fase, o que obrigou à revisão de milhares de classificações e ao envio de novas pautas às escolas, anunciou esta quarta-feira num comunicado enviado às escolas e às redações.
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Os erros foram identificados no item 7.1 da versão 2 da prova de Física e Química A (715), nos itens 1.3, 4.3 e 12.1, alínea a), da versão 2 da prova de Geografia A (719), no item 5 do Grupo IV e no Grupo II da versão 1 da prova de História A (623), bem como na Parte A.1 da prova de Português Língua Não Materna (839).
“De forma a garantir a equidade entre todos os alunos e o rigor do processo de avaliação, estão a ser enviadas hoje às escolas novas pautas relativas às provas de Física e Química A (715), Geografia (719), História A (623) e Português Língua Não Materna (839)”, refere o comunicado.
Após a correção das matrizes de classificação, o Júri Nacional de Exames reviu as notas dos alunos afetados. Em Geografia, 4.253 classificações subiram, 12.393 mantiveram-se e 73 desceram. Em Física e Química A, 113 classificações subiram e 32.113 mantiveram-se, sem qualquer descida.
Já em História A, 378 classificações subiram e 11.048 mantiveram-se, não se registando qualquer descida. Na prova de Português Língua Não Materna, 497 classificações subiram e 120 mantiveram-se, também sem qualquer redução.
No total, 5.241 classificações aumentaram, enquanto 73 diminuíram, todas na disciplina de Geografia.
Perante a divulgação tardia destas correções, o JNE decidiu adotar uma medida excecional para evitar prejuízos aos alunos. “No caso de a correção da classificação resultar numa nota inferior a 95 pontos (9,5 valores), a classificação será de 95 pontos (9,5 valores)”, refere o comunicado.
Segundo o Júri Nacional de Exames, esta decisão aplica-se também às correções anteriormente efetuadas às provas de Física e Química A e de Geografia.
Para refletir as alterações, estão a ser enviadas às escolas esta quarta-feira novas pautas das provas de Física e Química A, Geografia, História A e Português Língua Não Materna.
O Júri Nacional de Exames indica ainda que os alunos poderão ainda inscrever-se para a 2ª fase dos exames nacionais ou na época especial que decorre entre 3 e 8 de setembro.
No final do comunicado, o JNE e a EduQA agradecem a colaboração das escolas e dos secretariados de exames e apresentam desculpas aos alunos afetados pelos lapsos.
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