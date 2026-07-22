Júri Nacional de Exames deteta novos erros na classificação de quatro provas

O Júri Nacional de Exames (JNE) detetou novos erros na parametrização das matrizes de classificação de quatro exames nacionais da 1.ª fase, o que obrigou à revisão de milhares de classificações e ao envio de novas pautas às escolas, anunciou esta quarta-feira num comunicado enviado às escolas e às redações.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Os erros foram identificados no item 7.1 da versão 2 da prova de Física e Química A (715), nos itens 1.3, 4.3 e 12.1, alínea a), da versão 2 da prova de Geografia A (719), no item 5 do Grupo IV e no Grupo II da versão 1 da prova de História A (623), bem como na Parte A.1 da prova de Português Língua Não Materna (839).

“De forma a garantir a equidade entre todos os alunos e o rigor do processo de avaliação, estão a ser enviadas hoje às escolas novas pautas relativas às provas de Física e Química A (715), Geografia (719), História A (623) e Português Língua Não Materna (839)”, refere o comunicado.

Após a correção das matrizes de classificação, o Júri Nacional de Exames reviu as notas dos alunos afetados. Em Geografia, 4.253 classificações subiram, 12.393 mantiveram-se e 73 desceram. Em Física e Química A, 113 classificações subiram e 32.113 mantiveram-se, sem qualquer descida.

Já em História A, 378 classificações subiram e 11.048 mantiveram-se, não se registando qualquer descida. Na prova de Português Língua Não Materna, 497 classificações subiram e 120 mantiveram-se, também sem qualquer redução.

No total, 5.241 classificações aumentaram, enquanto 73 diminuíram, todas na disciplina de Geografia.

Perante a divulgação tardia destas correções, o JNE decidiu adotar uma medida excecional para evitar prejuízos aos alunos. “No caso de a correção da classificação resultar numa nota inferior a 95 pontos (9,5 valores), a classificação será de 95 pontos (9,5 valores)”, refere o comunicado.

Segundo o Júri Nacional de Exames, esta decisão aplica-se também às correções anteriormente efetuadas às provas de Física e Química A e de Geografia.

Para refletir as alterações, estão a ser enviadas às escolas esta quarta-feira novas pautas das provas de Física e Química A, Geografia, História A e Português Língua Não Materna.

O Júri Nacional de Exames indica ainda que os alunos poderão ainda inscrever-se para a 2ª fase dos exames nacionais ou na época especial que decorre entre 3 e 8 de setembro.

No final do comunicado, o JNE e a EduQA agradecem a colaboração das escolas e dos secretariados de exames e apresentam desculpas aos alunos afetados pelos lapsos.