LEGENDS celebra o título mundial da Espanha com uma tarde de entrada gratuita e experiências inesquecíveis

A LEGENDS, The Home of Football, celebrará o título mundial da Espanha com uma tarde de entrada gratuita na próxima sexta-feira, 24 de julho. Das 17h até ao encerramento do museu, às 20h30, qualquer pessoa que vista uma camisola da seleção espanhola terá entrada gratuita no espaço, localizado na Carrera de San Jerónimo, em Madrid.

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Segundo a LEGENDS, The Home of Football, a iniciativa permitirá a participação com o uniforme atual e com camisas de fases anteriores da Seleção Nacional, com o objetivo de reunir adeptos de diferentes gerações no museu para celebrar o novo sucesso do futebol espanhol.

Para celebrar a ocasião, o salão LEGENDS contará com decorações especiais inspiradas na seleção espanhola, ‘La Roja’. Além disso, funcionários do museu estarão presentes para oferecer pintura facial com os rostos da seleção espanhola para as crianças.

A celebração também oferecerá a oportunidade de descobrir a sala ‘La Roja’, um espaço na LEGENDS dedicado exclusivamente à história da seleção espanhola. A sala reúne peças originais de diferentes épocas e alguns dos objetos mais representativos das suas maiores conquistas desportivas.

Entre os destaques estão as camisas usadas por Andrés Iniesta e Iker Casillas na final da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, uma das partidas mais importantes da história do futebol espanhol, que marcou a conquista da primeira estrela na camisa da seleção. Esses itens são exibidos ao lado de outras peças que traçam a história da equipa e permitem aos visitantes reviver suas principais conquistas.

Com esta iniciativa, o LEGENDS abre as suas portas aos fãs para partilharem uma tarde de celebração e aproximarem o património e a história da seleção espanhola do público de todas as idades.

Troféu feito com peças da LEGO

Por sua vez, o Grupo LEGO também se junta à celebração do título mundial da Espanha com uma ativação especial no museu, que permitirá aos visitantes descobrir uma reprodução da Taça do campeonato mundial construída com peças LEGO, com quase dois metros de altura, tornando-se um espaço ideal para fotografias.

Além disso, no quarto andar, os visitantes podem construir uma pequena lembrança da sua visita com peças de LEGO, escolhendo entre um troféu da Campeonato do Mundo ou uma camisola.