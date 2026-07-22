Loewe transforma-se em gelado de pistáchio. Tem tudo a ver com perfumes
Durante duas semanas, a marca de luxo espanhola invade uma popular gelataria e bar de vinhos na capital britânica. A inspiração é a sua vela de pistáchio.
A Santini inspirou-se no Sporting Clube de Portugal para criar um dos seus sabores de verão. A Loewe acaba de lançar um sorvete inspirado na sua vela perfumada de pistáchio em Londres, em parceria com The Dreamery.
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A marca espanhola, detida pelo grupo LVMH, instalou-se nesta gelataria e bar de vinhos do bairro de De Beauvoir, cujos mestres gelateiros criaram um sabor que pretende ser a versão comestível da vela Pistáchio da Loewe Perfumes, criando uma ligação entre sabor e cheiro. Os visitantes podem conhecer o gelado, mas também a vela que lhe deu origem.
Acompanhando o lançamento do gelado, pintaram de verde a fachada da loja no número 20A da Halliford Street e criaram copos em cor terracota e verde. O Loewe Perfumes Ice Cream Bar tem tempo de vida limitado – até 30 de julho.
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