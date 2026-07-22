Negócios ECO Avenida

Loewe transforma-se em gelado de pistáchio. Tem tudo a ver com perfumes

 Lina Santos,

Durante duas semanas, a marca de luxo espanhola invade uma popular gelataria e bar de vinhos na capital britânica. A inspiração é a sua vela de pistáchio.

A Santini inspirou-se no Sporting Clube de Portugal para criar um dos seus sabores de verão. A Loewe acaba de lançar um sorvete inspirado na sua vela perfumada de pistáchio em Londres, em parceria com The Dreamery.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher
O gelado inspirado na vela da Loewe Perfumes

A marca espanhola, detida pelo grupo LVMH, instalou-se nesta gelataria e bar de vinhos do bairro de De Beauvoir, cujos mestres gelateiros criaram um sabor que pretende ser a versão comestível da vela Pistáchio da Loewe Perfumes, criando uma ligação entre sabor e cheiro. Os visitantes podem conhecer o gelado, mas também a vela que lhe deu origem.

Vela Pistáchio da Loewe

Acompanhando o lançamento do gelado, pintaram de verde a fachada da loja no número 20A da Halliford Street e criaram copos em cor terracota e verde. O Loewe Perfumes Ice Cream Bar tem tempo de vida limitado – até 30 de julho.

A fachada do Loewe Ice Cream Bar no The Dreamery, pintada de verde pistáchio

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares
Para si
ECO Avenida
Chanel cresce nos EUA com aquisição de adega de Napa Valley

A empresa pertencia até agora à família Rudd. Com esta compra, a Chanel aumenta o portefólio na área dos vinhos e eleva para mais de 1 600 acres os seus terrenos na Califórnia.

ECO,

José Luís Arnaut, managing partner da CMS Rui Pena & Arnaut, em entrevista ao ECO/Advocatus - 19MAI21
Advocatus
CMS anuncia receitas de 2,173 mil milhões de euros em 2025

A CMS anunciou receitas de 2,173 mil milhões de euros para o exercício financeiro de janeiro a dezembro de 2025, o que representa um crescimento de 4,8% em relação ao ano anterior.

Filipa Ambrósio de Sousa,

João Tovar Jalles

O interregno de Starmer. Uum governo sem legado

A rápida nomeação de Andy Burnham como novo primeiro-ministro encerra formalmente esse ciclo e abre uma nova fase para o Partido Trabalhista.

João Tovar Jalles,