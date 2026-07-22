McDonald’s Portugal assinala chegada do verão com nova campanha
Sob o mote "Junta Mac ao teu verão", a McDonald's Portugal apostou numa nova coleção de toalhas inspirada nos momentos de convívio.
A McDonald’s Portugal assinala a chegada do verão com uma nova coleção de toalhas inspirada nos momentos de convívio e partilha que marcam esta época do ano. A campanha decorre até 24 de agosto, nos restaurantes aderentes.
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Composta por oito modelos colecionáveis, a coleção foi criada para que as toalhas possam ser combinadas duas a duas, formando quatro imagens inspiradas nas batatas fritas, no happy meal, no hambúrguer e no sundae da marca. Os diferentes modelos serão disponibilizados de forma faseada ao longo da campanha.
“Concebidas para se complementarem entre si, as toalhas ganham um novo significado quando colocadas lado a lado, formando uma imagem completa que simboliza a ligação, o convívio e os momentos vividos em conjunto”, explica a marca, em comunicado.
“O verão é uma época em que os momentos de convívio ganham ainda mais significado. Com esta campanha, quisemos criar uma coleção que vai além do seu lado funcional e que traduz, de forma simples e visual, a importância de estarmos juntos. Ao juntar duas toalhas para formar uma imagem completa e icónica da McDonald’s, reforçamos a ideia de que os melhores momentos se vivem quando são partilhados”, afirma Ana Freitas, gestora do departamento de marketing da McDonald’s Portugal.
Sob o mote “Junta Mac ao teu verão”, a campanha conta com a criatividade da TBWA/ BBDO, produção do filme por parte da Casper Films e planeamento de meios da OMD, estando presente em televisão, exterior e digital.
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