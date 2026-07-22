Omnicom Media vai fundir Hearts & Science e Mediahub para criar nova agência a nível global

A nova agência deverá ser lançada em agosto, com um novo nome e identidade de marca. Em Portugal, a Hearts & Science surgiu em 2023.

A Omnicom Media, divisão de planeamento e compra de meios do Omnicom Group, está a combinar as suas agências Hearts & Science e Mediahub numa nova rede global que vai operar em 40 mercados, avança a publicação Marketing-Interactive. A Hearts & Science surgiu durante 2023 em Portugal, sob a liderança de Mariana Daun e Lorena — que passou a acumular a direção-geral da PHD em abril, fruto da saída de Sandra Alvarez.

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A nova agência deverá ser lançada no próximo mês com um novo nome e identidade de marca, prevendo-se que fique responsável pela gestão de aproximadamente 9,1 mil milhões de dólares (cerca de 7,98 mil milhões de euros) em faturação anual.

“A Mediahub e a Hearts & Science vão unir-se em todos os nossos mercados a nível global. Na Austrália, no entanto, não haverá qualquer alteração na forma como cada agência opera. Isto reflete o nosso modelo operacional único na Austrália, onde ambas as agências funcionam de forma independente”, disse um porta-voz da Omnicom Media à publicação.

O atual CEO da Mediahub para a EMEA e Ásia-Pacífico, Ross Jenkins, assumirá a liderança da nova agência na região EMEA, estando o anúncio da nomeação para a Ásia-Pacífico prevista para o próximo mês.