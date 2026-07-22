PJ adjudicou 2,2 milhões à empresa de amigo de Luís Neves

A Polícia Judiciária formalizou 17 contratos, entre 2019 e 2025, com a Construbarcelos, empresa do empreiteiro João Carvalho, amigo do ex-diretor nacional da PJ e atual ministro da Administração Interna, Luís Neves, num valor total de 2,23 milhões de euros, segundo noticia o Observador (acesso pago). O jornal escreve que apenas três desses contratos tiveram alguma forma de concorrência.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

De acordo com a informação enviada pela PJ ao Observador, os três contratos mais valiosos, relativos a obras na Guarda e em Évora, acabaram por custar mais 345,2 mil euros do que os valores inicialmente contratualizados, devido a trabalhos complementares. Nesses três contratos, o desvio médio foi de cerca de 28%.

A maioria dos contratos, nove em 17, foi feita por contratação excluída, um regime que permite a consulta de apenas uma entidade. A Construbarcelos recebeu 1,45 milhões de euros através desse modelo. A empresa obteve ainda cinco contratos por ajuste direto, simplificado e não simplificado, no valor agregado de cerca de 88,9 mil euros.

O ministro da Administração Interna, recorde-se, prometeu esta terça-feira revelar os documentos que explicam as relações pessoais e profissionais com o empreiteiro de Barcelos, já depois de se saber que a PJ terá encontrado indícios de abuso de poder e de descaminho no caso do atrelado que se encontrava na posse do amigo de Luís Neves. Segundo avançou o jornal Expresso, os dados apurados pela PJ foram transmitidos ao procurador-geral da República que ordenou a abertura imediata de um inquérito.