PJ diz que “não é rigoroso concluir” que investigação não esteja nas suas mãos

Afinal, a Polícia Judiciária (PJ) diz que “não é rigoroso concluir” que a investigação sobre o atrelado ligado a Luís Neves lhe tenha sido retirada. O comunicado do órgão de polícia criminal surge logo após ter sido noticiado que a investigação ao caso do atrelado apreendido pela PJ, que foi encontrado à guarda da Construbarcelos, vai ser conduzida diretamente pelo Ministério Público, mais concretamente pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

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“A investigação encontra-se a cargo do Ministério Público deste departamento e não será, por ora, delegada em qualquer órgão de polícia criminal”, segundo fonte oficial da Procuradoria-Geral da República (PGR), avançou o Expresso.

Horas depois, a PJ “reitera o teor do esclarecimento”, face a notícias de que o Ministério Público teria afastado a Polícia Judiciária da investigação do inquérito da uma galera apreendida na “Operação Pacoba”. Na mesma nota, esclarece que o inquérito foi iniciado por “sua iniciativa”, tendo o mesmo sido remetido ao Ministério Público para “apreciação e decisão”. Esta força conclui que não é “rigoroso concluir que a investigação tenha sido retirada à Polícia Judiciária”.

Em causa está uma investigação para apurar as circunstâncias em que um atrelado apreendido pela PJ numa operação contra o tráfico de droga, que desapareceu de instalações policiais, foi recentemente encontrado atracado a um camião da Construbarcelos, a empresa de construção do amigo do ex-diretor nacional da PJ e atual ministro da Administração Interna, Luís Neves, com a qual a PJ celebrou quase duas dezenas de contratos entre 2019 e 2025, e que também está a realizar obras pessoais do atual governante.

A ‘galera’, que precisa de um camião para se deslocar e continha milhares de litros de acetona que seriam usados para fabricar droga, foi entretanto recuperada pela polícia. A resposta da PGR indicia, contudo, que este órgão de investigação criminal foi deixado de fora da investigação.