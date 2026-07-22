Portugal prepara linha de crédito de 100 milhões para investimento em Cabo Verde

Portugal vai criar uma linha de crédito de 100 milhões de euros para empresas que invistam em Cabo Verde, anunciou o Presidente António José Seguro após um encontro com o seu homólogo, José Maria Neves.

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“O Governo português está a ultimar uma linha de crédito de 100 milhões de euros para ajudar ao investimento por parte de empresas portuguesas em Cabo Verde”, referiu Seguro no Palácio Presidencial, na cidade da Praia, numa conferência de imprensa com o chefe de Estado cabo-verdiano.

O encontro entre ambos deu o pontapé de saída para a primeira visita de Estado de Seguro, a decorrer até quinta-feira, no arquipélago.

O chefe de Estado referiu que, segundo informações do primeiro-ministro, Luís Montenegro, o processo de estruturação da linha de crédito está “na parte final, ligada a aspetos técnicos”.

“É uma boa notícia que sela a boa relação entre Cabo Verde e Portugal”, acrescentou.

José Maria Neves referiu que a linha de crédito será “mais um marco” significativo nas relações entre os dois países.

“Temos de reimaginar a agenda e atingir novos patamares” de cooperação, na saúde, educação e economia, entre outros setores, acrescentou, referindo que entre os dois países há muitos aspetos partilhados e que “não podem ser quantificados” — sejam transferências médicas que salvam vidas, na área da saúde, ou momentos de festa, como no último Mundial.

“A amizade não se quantifica”, acrescentou António José Seguro e “é o que perdura”.

A cooperação bilateral está a um nível “excelente”, mas pode ser ainda “diversificada e aprofundada”, acrescentou, apontando para as novas tecnologias e oceanos.

A par do encontro entre os dois chefes de Estado e entre as lembranças que ambos trocaram, Seguro entregou a José Maria Neves um tubarão azul de loiça, numa alusão à visibilidade que a seleção ganhou no Mundial 2026.

“Espero que viva toda a grandeza dessa participação” durante a visita ao arquipélago, desejou José Maria Neves.

Ambos trocaram também condecorações: o Presidente cabo-verdiano foi o primeiro chefe de Estado a receber o Grande Colar da Ordem de Camões, pelo trabalho em prol da língua e da cooperação entre os dois estados.

Seguro recebeu a condecoração de Primeiro Grau da Ordem Amílcar Cabral, a mais alta distinção do país.

Relações económicas, cooperação bilateral e gestão dos oceanos são temas em foco no programa da visita do Presidente português ao arquipélago.

Um fórum económico Cabo Verde — Portugal está marcado para quarta-feira no auditório do banco central.

Na quinta-feira, o Presidente português participa na sessão de abertura da V Conferência Internacional da Década do Oceano dedicada ao tema “Economia Azul: Caminhos Sustentáveis”, na ilha da Boa Vista.