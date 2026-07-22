Regulador espanhol autoriza oferta para exclusão da Ercros de bolsa

A Bondalti recebeu luz verde da Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) para lançar a oferta pública para a exclusão da catalã Ercros, detida em 77% pela química portuguesa depois da OPA concretizada este ano.

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O regulador do mercado de capitais espanhol deliberou esta quarta-feira “autorizar a oferta de exclusão de bolsa da Ercros, S.A., apresentada pela Bondalti Ibérica no dia 1 de julho de 2026, por considerar que os seus termos estão em conformidade com as normas em vigor e que o conteúdo do prospeto explicativo apresentado, após as últimas alterações registadas em 17 de julho de 2026, é suficiente”.

A oferta dirige-se a 22,77% das ações da Ercros, admitidas à negociação nas Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbau e Valência, que não ficaram nas mãos da Bondalti. O preço da oferta é de 3,505 euros por ação, o mesmo da OPA.

“Caso se verifiquem as circunstâncias previstas no artigo 116.º da referida Lei, relativo a aquisições e vendas potestativas, as ações serão excluídas de negociação quando estiver liquidada a última das possíveis operações de aquisição ou venda potestativa, ou quando tiver terminado o prazo para as exigir, em conformidade com o referido artigo e com a legislação aplicável”, assinala CNMV. As datas da operação serão entretanto comunicadas.

A oferta para a exclusão das ações foi aprovada numa assembleia-geral da Ercros, realizada a 30 de junho. “A OPA de exclusão de bolsa da Ercros foi desde o início um objetivo assumido pela Bondalti. A sua concretização, que se materializará independentemente da adesão dos acionistas à venda, porque a Bondalti já controla mais de 77% do capital, permitirá dotar a empresa de uma maior agilidade na tomada de decisões estratégicas, ancorada num modelo de governo em linha com as melhores práticas”, assinalou na altura fonte da empresa ao ECO.