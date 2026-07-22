Ucrânia recebe OK da UE para comprar equipamento militar ao Reino Unido
O Conselho Europeu aprovou a entrada do Reino Unido no mecanismo europeu de apoio à Ucrânia, permitindo a Kiev comprar armamento britânico com financiamento do programa de 90 mil milhões de euros.
Os Estados-membros da União Europeia (UE) aprovaram a participação do Reino Unido no mecanismo europeu de apoio à Ucrânia, o que significa que Kiev pode comprar equipamento militar ao país através do programa de 90 mil milhões de euros destinado a financiar as necessidades mais urgentes do país. A aprovação surge na sequência do acordo entre a UE e Reino Unido celebrado na semana passada.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
A decisão permite que Kiev utilize estes empréstimos para adquirir equipamento militar junto da indústria de defesa britânica, alargando o universo de fornecedores elegíveis.
A medida reforça a cooperação entre Bruxelas e Londres no apoio militar à Ucrânia e deverá contribuir para reforçar as capacidades de defesa do país face à invasão russa.
“A aprovação de hoje reflete o compromisso partilhado da UE e do Reino Unido em apoiar a Ucrânia durante todo o tempo necessário para pôr fim à guerra de agressão ilegal da Rússia e garantir uma paz abrangente, justa e duradoura. A participação do Reino Unido no empréstimo de apoio à Ucrânia permitirá que a Ucrânia também adquira armamentos de fabricantes de defesa britânicos, garantindo que a Ucrânia tenha as capacidades necessárias para proteger os seus cidadãos”, refere Helen McEntee, ministra dos Negócios Estrangeiros e do Comércio da Irlanda, citada em comunicado do Conselho Europeu.
A participação do Reino Unido no empréstimo é possível porque o país cumpre as três condições para a participação de países terceiros estabelecidas no regulamento do empréstimo de apoio à Ucrânia.
O Reino Unido comprometeu-se a dar uma contribuição financeira justa e proporcional aos custos decorrentes do empréstimo, estabeleceu uma parceria de segurança e defesa com a União Europeia e já presta um apoio financeiro e militar significativo à Ucrânia.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Ucrânia recebe OK da UE para comprar equipamento militar ao Reino Unido
{{ noCommentsLabel }}