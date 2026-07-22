Vodafone Portugal lança comunicações móveis por satélite até ao final de 2027

⚡ ECO Fast A Vodafone Portugal anunciou o lançamento de um serviço de conectividade móvel por satélite, previsto para estar disponível até ao final de 2027.

Este serviço resultará de uma parceria com a Satellite Connect Europe, permitindo acesso à internet e comunicações em áreas remotas, sem necessidade de equipamentos especializados.

O novo serviço poderá garantir comunicações em situações de emergência e posiciona a Vodafone como pioneira em Portugal, num mercado onde a Starlink ainda não opera.

A Vodafone Portugal anunciou esta quarta-feira estar a preparar o lançamento em Portugal de um “serviço comercial de conectividade móvel por satélite”. Quando estiver disponível, será possível aceder à internet, realizar chamadas e enviar mensagens via satélite, em qualquer parte do território, “utilizando smartphones convencionais”.

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O novo serviço da operadora nascerá “até ao final de 2027”, através de uma parceria estabelecida entre a Vodafone Portugal e a Satellite Connect Europe, uma joint-venture do grupo Vodafone e a empresa AST SpaceMobile, que “está a construir a primeira e única rede de banda larga móvel baseada no espaço”.

De forma simplificada, esta tecnologia transmite o sinal 4G ou 5G do telemóvel de um utilizador, via satélite, para um ponto de ligação espaço-terra da AST SpaceMobile, “onde todos os sinais são recebidos e conduzidos para a rede terrestre”.

“Assim, a cobertura móvel fica disponível até em zonas de difícil acesso, sem necessidade de antenas dedicadas, dispositivos especializados ou de telefones satélite dispendiosos, complementando a rede avançada 5G da Vodafone em toda a Europa”, indica a empresa. “Adicionalmente, permitirá manter comunicações durante situações de emergência, como tempestades e falhas de energia”, acrescenta o anúncio da Vodafone.

“Com este acordo, e depois de garantidas todas as autorizações regulamentares de utilização de espetro, o próximo passo será garantir a disponibilidade comercial da solução através de soft launch, complementando a atual rede móvel terrestre da Vodafone”, indica a empresa. Luís Lopes, CEO, considera que o novo serviço “contribui para solidificar a segurança nacional, abrindo caminho à conectividade universal”. Também de acordo com a Vodafone, este anúncio posiciona-a “para ser a primeira operadora do país a fornecer” um serviço deste tipo.

O anúncio surge numa altura em que outra empresa internacional, a Starlink, encontra-se a desenvolver também um serviço de conectividade móvel via satélite que dispensa antenas e outro tipo de equipamentos além de um smartphone compatível. O Startlink Mobile ainda não está disponível em Portugal, e o país não surge na lista dos que irão receber “em breve” a tecnologia.