Mercados

📹 Lagarde explica congelamento dos juros do BCE. Acompanhe aqui

  • ECO
  • 13:43

Presidente do Banco Central Europeu explica em direto a decisão de voltar a manter as taxas de juro inalteradas, após em junho o banco central ter aumentado em 25 pontos base o preço do dinheiro.

Após o anúncio da manutenção das taxa de juro do Banco Central europeu (BCE), Christine Lagarde explica em conferência de imprensa as razões que sustentam a decisão do Conselho do BCE.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

No centro da decisão dos governadores está o abrandamento da taxa de inflação na Zona Euro em junho, que fixou-se em 2,8%, depois de no mês anterior ter alcançado os 3,2%.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

📹 Lagarde explica congelamento dos juros do BCE. Acompanhe aqui

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Endividamento da economia sobe 6,4 mil milhões em maio

Patrícia Abreu,

Endividamento da economia ascendeu a 883,2 mil milhões de euros em maio. Subida foi sustentada pelo aumento do endividamento do setor privado, devido ao crédito à habitação e às empresas.