📹 Lagarde explica congelamento dos juros do BCE. Acompanhe aqui
Presidente do Banco Central Europeu explica em direto a decisão de voltar a manter as taxas de juro inalteradas, após em junho o banco central ter aumentado em 25 pontos base o preço do dinheiro.
Após o anúncio da manutenção das taxa de juro do Banco Central europeu (BCE), Christine Lagarde explica em conferência de imprensa as razões que sustentam a decisão do Conselho do BCE.
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No centro da decisão dos governadores está o abrandamento da taxa de inflação na Zona Euro em junho, que fixou-se em 2,8%, depois de no mês anterior ter alcançado os 3,2%.
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