📹 Lagarde explica congelamento dos juros do BCE. Acompanhe aqui

No centro da decisão dos governadores está o abrandamento da taxa de inflação na Zona Euro em junho, que fixou-se em 2,8%, depois de no mês anterior ter alcançado os 3,2%.

Após o anúncio da manutenção das taxa de juro do Banco Central europeu (BCE), Christine Lagarde explica em conferência de imprensa as razões que sustentam a decisão do Conselho do BCE.

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